Eminem: Neuntes Album kommt am 15. Dezember

Samstag, 02. Dezember 2017, 9:57 Uhr

Fans von Eminem aufgepasst: das Warten hat bald ein Ende. Der Rapper soll noch in diesem Jahr sein neues Album herausbringen – das erste seit vier Jahren. Seit Monaten heizte die Hip Hop-Legende die Gerüchte selbst an, sodass die Fans schon lange mit einer neuen Platte rechneten. Doch bisher wurden sie enttäuscht.

Foto: Brian Kelly

Jetzt aber die gute Nachricht: Um die Veröffentlichung einer neuen LP zu promoten, entwickelte der 45-Jährige extra eine Werbekampagne. Es handelte sich dabei um ein fiktives Medikament, das den Namen ‚Revival‘ trägt. Treue Anhänger des Musiker wurden auf den Zusammenhang mit ihrem Idol aufmerksam, weil der Buchstabe ‚E‘ falsch herum geschrieben war – wie in Eminems Namen auch.

Lange angekündigt

Auf Twitter wurde das Ganze nun „aufgedeckt“ und verraten, dass das neue Album in rund zwei Wochen, am 15. Dezember, erscheinen soll.

Bei der Platte handelt es sich um das neunte Soloalbum und der ‚Love The Way You Lie‘-Hitmacher selbst kündigte es bereits im letzten Jahr auf seinen Social Media-Kanälen an, als er die Single ‚Campaign Speech‘ veröffentlichte. Er machte seine Fans mit den folgenden Worten auf sein großes Projekt neugierig: „Keine Sorge, ich arbeite gerade an einem Album! Hier ist etwas in der Zwischenzeit.“