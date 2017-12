Gewinnspiel "47 Meters Down": Ein neuer Hai-Schocker ist da

Samstag, 02. Dezember 2017, 19:07 Uhr

Der neue Film von Regisseur Johannes Roberts („F – London Highschool-Massaker“, „The Other Side of the Door“) „47 Meters Down“ ist nicht nur ein packender Thriller über einen katastrophalen Cage-Diving-Ausflug vor der Küste Mexikos, sondern einer der besten Hai-Horror-Schocker der letzten Jahre. Gaaaaanz unten präsentieren wir eine Verlosung!

Foto: Universum Film

In den Hauptrollen überzeugen die Hollywood-Schönheiten Mandy Moore („This Is Us“) und Claire Holt („The Vampire Diaries“). In weiteren Rollen sind Matthew Modine („The Dark Knight Rises“), Chris Johnson („The Vampire Diaries“), Yani Gellman („Pretty Little Liars“,) und Santiago Segura („Scream“) zu sehen.

Das Konzept ist ziemlich simpel, dennoch sehr wirkungsvoll. Auf dem offenen Meer sind wir Menschen ohne festen Boden unter den Füßen machtlos – vor allem gegen ein tonnenschweres Raubtier, dessen Element das Wasser ist. Überlebenschancen? Gleich null. Haie schwimmen besser als wir, sind blitzschnell und haben höllisch scharfe Zähne. Grund genug also, um gesunden Respekt vor den Meeresbewohnern zu haben, die uns in ihrem Lebensraum gnadenlos überlegen sind.

Zudem ist der Ozean offen und weit, meist tief und die Sichtverhältnisse stark beschränkt: aus welcher Richtung schnellt die Bestie in die Höhe? Haifilme bieten einen beklemmenden Horror mit einer Menge gruseligem Überraschungseffekt. Über etliche Minuten lässt sich eine dramatische Atmosphäre und angsteinflößende Spannung aufbauen, ohne überhaupt einen Hai zu zeigen. Die Angst vor dem Unbekannten hält uns in Atem und sorgt für echten Nervenkitzel.

Und darum geht’s in „47 Meters Down“

Während ihres Mexikourlaubs beschließen Kate und Lisa, dass sie neben Jungs und Partys noch ein weiteres Abenteuer erleben wollen – Haitauchen. Leider entscheiden sich die Freundinnen für den falschen Ausflug.

Foto: Universum Film

Was zunächst als eine einmalige Erfahrung beginnt, entpuppt sich schnell zum absoluten Horrortrip. Nachdem sich der Käfig vom Boot löst, stranden sie in 47 Metern Tiefe. Gefangen in ihrem rostigen Tiefseegefängnis beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Umzingelt von weißen Haien müssen Kate und Lisa den Aufstieg zur Oberfläche schaffen, bevor ihnen der Sauerstoff ausgeht.

