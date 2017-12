Eminem: Besondere Ringe für Elton John

Sonntag, 03. Dezember 2017, 14:06 Uhr

Wir sind ein wenig überrascht von dem, was Elton John jetzt über Eminem verraten hat. In der „Graham Norton Show“ erzählte der Sänger, dass der berühmte Rapper und er bereits seit vielen Jahren gute Freunde seien, seit sie beide bei den Grammy Awards 2001 mit Eminems Song „Stan“ performten.

Foto: Craig McDean

Und weil sie offenbar solche „Best Buddys“ sind, schickte der Rapper dem Sänger zu seiner Hochzeit mit David Furnish 2006 ein sehr besonderes Geschenk. Die beiden bekamen von Eminem nämlich ein besonders Accesoire geschenkt. „Wir haben zwei diamantane-Penis-Ringe auf Samtkissen von ihm bekommen. Ich muss aber dazu sagen, dass sie ungenutzt geblieben sind. Aber das zeigt doch, dass er keinesfalls homophob ist!!“ Coole Aktion!

Elton John verteidigte den Rapper in den letzten Jahren auch immer wieder, wenn der mal wieder in die Schlagzeilen geriet wegen seiner angeblichen Homophobie. „Er wurde von so vielen Leuten beschuldigt, wegen seiner angeblich schwulenfeindlichen Texte. Das halte ich für Quatsch“, erklärte John. „Dann kam ich und hab ihn unterstützt. Ich wollte zeigen, dass das einfach nicht so ist, deswegen sind wir zusammen aufgetreten und haben „Stan“ gesungen.“

Auch Pink schwärmt für Eminem

Aber nicht nur Elton John hat ein besonders inniges Freundschaftsverhältnis zu Eminem. Auch Sängerin Pink war zu Gast in der „Graham Norton Show“ und kam ebenfalls nicht mehr aus dem Schwärmen raus. „Ich habe ihm eine Mail geschrieben, in der ich ihm meine unsterbliche Liebe für ihn erklärt habe“, erzählte sie lachend. „Ich liebe dich. Ich habe dich immer geliebt. Ich liebe es, dass du immer mit den selben Leuten zusammenarbeitet, zum Beispiel Rihanna. Und sie ist heißer als ich, aber ich bin witziger. Bitte hilf mir, einen Grammy zu bekommen!“

Und Eminem lieferte per Mail die beste Antwort. Er schrieb einfach nur „Okay“. Für Pinks aktuelles Album veröffentlichten sie dann übrigens gemeinsam den Song „Revenge“. Am 15. Dezember erscheint übrigens Eminems neues Album.