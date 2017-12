Melanie Müller: Baby Nr. 2 in Arbeit?

Sonntag, 03. Dezember 2017, 13:37 Uhr

Melanie Müller will ein zweites Baby. Die Schlagersängerin und ihr Ehemann Mike Blümer sind erst vor zwei Monaten Eltern geworden, doch ihre kleine Mia Rose macht das Paar offenbar so glücklich, dass es sich gleich ein Geschwisterchen wünscht.

Foto: Starpress/WENN.com

Bei der Premiere der ‚Celebration‘-Dinnershow in Leipzig haben sie beiden nun über ihren erneuten Kinderwunsch gesprochen. „Wir üben schon für das Zweite“, verrät die Blondine. „Die Arbeitsgruppe war der Hammer, da will man sofort noch eins haben“, findet auch Mike. „Es sagen zwar alle ‚Vorsicht, das zweite wird ganz anders‘, aber die haben auch alle gesagt ‚Wenn das Kind kommt, dann wird alles ganz anders‘.“

Und die beiden wissen auch schon genau, was es das nächste mal werden soll. „Das sagen wir nicht“, versucht es Mike gegenüber ‚Promiflash‘ ausweichend zu beantworten, doch Melanie ist schneller. „Ein Mädchen. Wir müssen wieder ein Mädchen haben“, sagt sie und flüstert dann „ganz heimlich“: „Wir wollen keine Jungs.“ „Mensch, das kannst du doch nicht sagen“, schmunzelt ihr Mann. „Wenn es ein Junge wird, ist das auch okay. Aber unser Wunsch tendiert eher zum Mädchen.“

Neue Würstchenbude in Leipzig eröffnet

In der letzten Woche eröffnete die Ich-Darstellerin und Party-Sängerin in Leipzig einen Ableger ihrer Mallorca-Würstchenbude „Grillmüller“ in der Richard-Wagner-Straße im Zentrum der Stadt. Bei der Eröffnung waren Promis aus ihrer Liga zugegen, darunter Ausziehkönigin Micaela Schäfer, „Puff Daddy“ Bert Wollersheim, Katzenberger-Schwester Jenny Frankhauser und Ex-DSDS-Sternchen Sarah Joelle Jahnel.