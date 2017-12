Trailer: Moritz Bleibtreu in "Nur Gott kann mich richten"

Sonntag, 03. Dezember 2017, 20:43 Uhr

Nach seinem gefeierten Kinodebüt „Chiko“ inszeniert Regisseur und Drehbuchautor Özgür Yildirim erneut einen Gangsterfilm, der die finstersten Ecken der deutschen Unterwelt ausstellt. „Nur Gott kann mich richten“ bewegt sich in den Hinterhöfen, den Boxclubs und den zwielichtigen Bars des kriminellen Frankfurter Milieus.

Foto: Matthias Bolliger/ Constantin Film Verleih

Hier planen drei Gangster – verkörpert von Moritz Bleibtreu, Kida Khodr Ramadan und dem großartigen Edin Hasanovic – einen letzten Überfall, bis ihnen eine verzweifelte Polizistin (Birgit Minichmayr) in die Quere kommt, die mit den Gesetzen der Straße genauso vertraut ist wie sie selbst. Produziert wurde der Gangsterfilm von Christian Becker und Hauptdarsteller Moritz Bleibtreu, in weiteren Rollen sind Peter Simonischek und Franziska Wulf zu sehen.

Und darum geht’s

Vor fünf Jahren hat Ricky (Moritz Bleibtreu) nach einem missglückten Überfall für seinen Bruder Rafael (Edin Hasanovic) und seinen Kumpel Latif (Kida Khodr Ramadan) den Kopf hingehalten. Jetzt ist er raus aus dem Knast, und Latif möchte sich erkenntlich zeigen: er hat ein scheinbar sicheres Ding in Aussicht. Ricky könnte sich mit dem Geld, das dabei herausspringt, eine neue Existenz aufbauen. Nach anfänglichem Zögern stimmt Ricky zu, aber sobald die Vorbereitungen stehen, beginnen auch schon die Komplikationen.

Foto: Matthias Bolliger/ Constantin Film Verleih

Ricky ist gezwungen, Rafael an Bord zu holen, den er eigentlich nie mehr in Schwierigkeiten bringen wollte, und auch sonst scheint sich die Welt gegen ihn zu verschwören. Vor allem in Form von Diana, einer Polizistin in Geldnot, die plötzlich kriminelle Energie entwickelt, um die Pläne der Jungs auf ganz unvorhergesehene Weise zu durchkreuzen. Ein nervenaufreibendes Katz-und-Maus-Spiel setzt ein, das sie alle in den Abgrund zu reißen droht.

Kinostart ist am 25. Januar 2018.