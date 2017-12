Verlosung: "Unbreakable Kimmy Schmidt"

Sonntag, 03. Dezember 2017, 18:11 Uhr

Die Kultserie von US-Comedy-Queen Tina Fey („Saturday Night Live“, „30 Rock“, „Girls Club – Vorsicht bissig!“) ist eine schräge Geschichte mit kuriosen Charaktere und heiterem Optimismus. Jetzt ist die 1. Staffel der überdrehten One-Woman-Show, die u.a. auf Netflix läuft, mit Ellie Kemper hierzulande auf DVD und Blu-Ray erschienen.

Bei den Emmy Awards 2017 wurde sie fünfmal nominiert, unter anderem für die schauspielerischen Leistungen von Ellie Kemper und Titus Burgess sowie in der Kategorie „Best Comedy Series“.

Und darum geht’s: Nach 15 Jahren befreit ein Sondereinsatzkommando in Indiana vier junge Frauen, die in einem unterirdischen Bunker von einem Apokalysen-Prediger festgehalten wurden. Unter ihnen: Kimmy Schmidt. Endlich in Freiheit entscheidet sie sich für ein Leben in New York, das sie ab sofort selbst in die Hand nehmen will. Sie findet einen Job bei der überforderten High-Society-Blondine Jaqueline und eine Unterkunft bei dem homosexuellen Schauspieler Titus. Kimmy, in den Neunzigern hängengeblieben und weltfremd, stellt voller Tatendrang schon bald das Leben ihrer Mitmenschen völlig auf den Kopf…

