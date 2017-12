Bollywood-Superstar Shashi Kapoor ist tot

Montag, 04. Dezember 2017, 22:28 Uhr

Shashi Kapoor spielte oft den charmanten und romantischen Helden. Seit den 40er Jahren stand er vor der Kamera. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 79 Jahren gestorben.

Kapoor (M) erhält 2011 aus den Händen der damaligen indischen Präsidentin Pratibha Patil den Padma Bhushan Award. Foto: Str

Dies teilte am Montag das Kokilaben Dhirubhai Ambani-Krankenhaus in Mumbai mit. Er sei seit längerer Zeit krank gewesen – ein Nierenleiden hieß es. Schon morgen soll er beerdigt werden. Kapoor stammte aus einer in der Film- und Theaterwelt aktiven Familie und spielte schon als Kind in den 1940ern in von seinem Vater und Bruder produzierten Filmen mit.

Er hat über 180 Filme gedreht

In seinen Bollywood-Hits der 70er und 80er stellte Kapoor oft den charmanten und romantischen Helden dar, unter anderem an der Seite von Amitabh Bachchan in dem preisgekrönten Streifen „Deewaar“ (1975). Dem internationalen Publikum wurde er in der Hauptrolle der US-Verfilmung von Hermann Hesses „Siddhartha“ (1972) bekannt. Insgesamt spielte Kapoor in etwa 180 Produktionen mit. (dpa/KT)