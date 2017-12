Ed Sheeran ist der Streaming-König

Dienstag, 05. Dezember 2017, 19:05 Uhr

Ed Sheeran ist der meistgehörte Künstler auf Spotify. Der ‚Castle on the Hill‘-Interpret setzt sich dank seines Hitalbums ‚÷‘, das dieses Jahr veröffentlicht wurde, an die Spitze der meistgestreamten Künstler auf Spotify.

Foto: Warner Music

Das Album wurde global ganze 3,1 Milliarden Mal abgerufen, während die Single ‚Shape of You‘ ganze 1,4 Milliarden Mal gestreamt wurde und damit die Liste der meistgehörten Songs anführt. Damit verweist der Brite den Sommerhit ‚Despacito‘ von Luis Fonsi, Daddy Yankee und Justin Bieber sowie ‚Unforgettable‘ von French Montana auf die Plätze.

Der Spotify-Content Chef Stefan Blom freut sich in einem Statement über das Erfolgsjahr des 26-jährigen Musikers: „Ed Sheeran hat dieses Jahr mit seinem Rekordalbum ‚Divide‘ dominiert. Es gibt keinen Zweifel, dass 2017 das Jahr des Ed Sheeran war und wir sind begeistert, dass so viele Millionen Musikfans die Musik auf Spotify entdeckt, gehört und geteilt haben. Glückwünsche an Ed zu dieser großartigen Leistung.“

Auch Drake hat die Nase vorn

Bei den meistgestreamten Alben haben neben Sheeran die Rapper Drake und Kendrick Lamar die Nase vorne. Drake landet mit ‚More Life‘ global auf Platz zwei, während sich Lamar mit ‚DAMN.‘ über Platz drei freuen darf. Sheeran landet damit natürlich auch bei den meistgestreamten männlichen Künstlern auf Platz eins, während Rihanna zum dritten Jahr in Folge die Liste der meistgestreamten Sängerinnen anführt. Damit platziert sie sich vor Taylor Swift, Selena Gomez und Ariana Grande. Zu den meistgehörten Newcomern des Jahres zählen Camila Cabello, Harry Styles und Liam Payne, die alle ihre Solokarrieren dieses Jahr starteten. Bei den Bands hatten Coldplay, Maroon 5 und Linkin Park die Nase vorne.