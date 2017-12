Leonard Freier zurück zur Ex?

Dienstag, 05. Dezember 2017, 20:18 Uhr

Der schöne Leonard Freier und seine Ex-Freundin wollen es noch einmal miteinander versuchen. Wer denkt, dass der Reality-Star und seine Ex-Freundin Angelina Heger wieder ein Paar sind, liegt jedoch weit daneben. Denn wie die Illustrierte ‚InTouch‘ berichtet, ist der ehemalige ‚Bachelor‘ wieder mit seiner Ex-Freundin Caona zusammen, der Mutter seiner dreijährigen Tochter Aurora.

Foto: WENN.com

Auf Fotos, die dem Magazin ‚Closer‘ vorliegen, sieht man den Unternehmer in Begleitung einer Blondine, die vor dem Berliner Zoo ihre Hand auf seinen Bauch legt und von ihm immer wieder in den Arm genommen wird. Der Versicherungsfachmann und seine 27-jährige Freundin hatten sich vor acht Jahren kennengelernt und 2014 ihre kleine Familie gegründet. Nach dem Liebes-Aus entschied sich Leonard dann, die große Liebe im TV zu suchen. Im Interview mit RTL hatte er damals erklärt: „Ich lebe von der Mutter meiner Tochter leider getrennt. Aber wir geben uns Mühe, dass unsere Tochter darunter nicht leiden muss. Und das hat sie in unseren Augen auch nie.“

Als erstes die Mutter eingeweiht?

Ein angeblicher Freund des Paares bestätigt im ‚Closer‘-Interview: „Klar war die Trennung für beide damals nicht leicht. Aber sie war notwendig – um eben das, was von ihrer Liebe damals noch übrig war, zu bewahren. Beide waren immer bemüht, sich total respektvoll dem anderen gegenüber zu verhalten, und sie hatten eigentlich stets ein gutes Verhältnis zueinander.“

Ein Beitrag geteilt von Leonard Freier (@leonard.freier) am 17. Sep 2017 um 10:20 Uhr

Der 32-Jährige selbst hat das Liebes-Revival bereits bestätigt, erzählt seine Freundin Caona: „Leonard hat als erstes meine Mutter eingeweiht, als er sich seiner Gefühle zu mir sicher war.“

Und Leonard gibt zu: „Ich habe sie gefragt, wie meine Chancen stehen, und auch, wie sie das finden würde. Sie war direkt auf meiner Seite und hat sogar ein Date organisiert – ohne dass Caona davon wusste.“ (Bang)