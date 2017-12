Ach was? Bill Kaulitz und Wolfgang Joop sind Seelenverwandte

Mittwoch, 06. Dezember 2017, 20:47 Uhr

Bill Kaulitz und Wolfgang Joop sind modisch ganz auf einer Wellenlänge. Der Tokio Hotel-Sänger und der Designer verstehen sich blendend und freuen sich immer, wenn sie auf dem Roten Teppich aufeinander treffen. Gerade stellte der Paradiesvogel seine eigene Kollektion vor und natürlich war auch der Fashion-Experte als Stargast eingeladen.

Foto: Becher/WENN.com

Bei dem Launch in Berlin zeigten sich die beiden bestens gelaunt und in Plauderstimmung. Obwohl den Musiker und den Modeguru alterstechnisch 45 Jahre trennen, könnte ihr Verhältnis nicht besser sein. Bill hat dafür eine ganz simple Erklärung: „Manchmal funkt es mit Leuten und manchmal nicht. Bei uns beiden funkt es einfach!“ Nicht dass sein Zwillingsbruder Tom da eifersüchtig wird!

Foto: AEDT/WENN.com

Der Meister lobt den Tokio-Hotel-Sänger

Auch der 73-Jährige Potsdamer Designer kann da nur beipflichten und gibt das Lob im Gespräch mit RTL zurück: „Was an Bill einfach so cool ist, ist, dass er sich unabhängig von Trends selbst gefunden und selbst gestylt hat.“ Damit zollt er vor allem Bills einzigartigem Stil Tribut, für den ihn seine Fans auf der ganzen Welt lieben. Es fehlt also nur noch eines: eine gemeinsame Kollektion der beiden Fashion-Stars. Die Fans würden sich über diese besondere modische Kollaboration sicher freuen…