Auch das noch! Kim Kardashian mit neuer Reality-Show

Das hat gerade noch gefehlt: Die omnipräsente Ich-Darstellerin Kim Kardashian West bekommt ihre eigene Beauty-Reality-Show.

Der ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Star hat wohl so viel TV-Erfahrung wie kaum sonst jemand und so ist es auch kaum ein Wunder, dass Kim nun einen neuen lukrativen Deal an Land gezogen hat.

Foto: Brian To/WENN.com

Für die Sendung ‚Glam Masters‘ sucht sie Anfang nächsten Jahres nach den nächsten großen Make-up-Artists. In acht Episoden müssen die Kandidaten dabei ihr ganzes Können beweisen und die Juroren Mario Dedivanovic, Kandee Johnson und Zanna Roberts Rassi von sich überzeugen – sicherlich keine leichte Aufgabe!

Die 37-Jährige selbst sitzt nicht in der Jury, sondern ist als ausführende Produzentin maßgeblich am Projekt beteiligt. Als Moderatorin fungiert laut ‚The Hollywood Reporter‘ die ‚Orange is the New Black‘-Darstellerin Laverne Cox.

Ab Februar geht’s los

Auf Twitter hat Kim nun auch die genauen Daten zur Show bekanntgegeben: „Freue mich so sehr, das Premierendatum, die Moderatorin und die Juroren für #GlamMasters anzukündigen, der neue Schönheitswettbewerb, den ich produziere. Schaltet am 28. Februar @lifetimetv ein!“ In der Sendung müssen sich Beauty-Influencer einer Reihe an Herausforderungen stellen und ihr ganzes Repertoire auspacken, um sprichwörtlich zu glänzen. Nur ein Teilnehmer wird sich am Ende jedoch ‚Glam Master‘ nennen dürfen. Die Ehefrau von Kanye West ist schon jetzt begeistert: „Ich bin so ein Beauty-Junkie und bin fasziniert davon, wie Künstler das Aussehen von jemandem mit Make-up ändern können. Ich könnte nicht begeisterter sein, dass sie zeigen können, was sie wirklich drauf haben.“