Barbara Schöneberger: Neues Album kommt

Mittwoch, 06. Dezember 2017, 12:11 Uhr

Jetzt geht Barbara Schöneberger ab wie eine Rakete. Beim Cover-Shooting für die neue Ausgabe ihres Magazins „Barbara“ (erscheint am 7. Dezember) hat die Moderatorin sprichwörtlich mächtig Dampf unterm Hintern.

Foto: Position

Die beliebte Entertainerin verrät, warum sie zu Weihnachten gerne die Hütte voll hat und gewährt zudem einen Blick in ihre Pläne für 2018 – mit einer völlig neuen Herausforderung! Schöneberger werkelt nämlich an ihrem dritten Album. Dazu sagte sie in dem Video: „Ich arbeite schon ziemlich lange an einer CD, weil ich selber meine Texte schreibe und das ist sehr zeitaufwändig.“ Unklar bleibt, wann das neue Werk erscheinen soll.

Weihnachten hat sie gerne volles Haus

Am 25. Dezember wird Schöneberger als Sängerin in der großen Show von Helene Fischer zu sehen sein und trällert dort ein Duett! Aufgezeichnet wird die dreistündige Sendung am 9. Dezember und am 10. Dezember in Düsseldorf – es soll noch Tickets geben!

Foto: Schultz-Coulon/WENN.com

Über die Festtage zu Hause bei Schönebergers verriet sie: „Für mich können nicht genug Leute um den Tisch sein. Für mich kann nicht genug Essen in den Töpfen sein. Für mich kann nicht genug ‚Kommt-doch-auch-noch-dazu-und-wenn-ihr-Freunde-habt-die-sollen-auch-noch-mitkommen und so. (…) Ich glaube ich bin deswegen so gerne Gastgeberin, weil ich so gerne zu Hause bin. Es geht mir darum, Leute zu bewirten“.