Best Dresses of the Day (508): Irina Shayk und Co. bei Fashion Awards

Mittwoch, 06. Dezember 2017, 19:52 Uhr

Anlässlich der Fashion Awards am Montagabend in London zeigten sich die prominenten Damen in eleganten und vor allem ausgefallenen Roben auf dem dunkelroten Teppich. Wir haben die Looks von Irina Shayk, Hailey Baldwin und Co. einmal etwas genauer betrachtet.

Foto: WENN.com

Irina Shayk in Versace

Irina erschien in einer funkelnden, weiß-silbernen Kreation von Versace. Das edle Dress überzeugte mit einem glitzernden Oberteil im Stil einer Corsage und einer luxuriösen, locker fallenden Schleppe. Die 31-Jährige kombinierte ihr Kleid mit den dazu passenden Sandaletten in angesagter Metallic-Optik. Ihre braune Mähne trug sie zu einem Zopf frisiert.

Foto: JRP

Hailey Baldwin in Topshop

Auch Topmodel Hailey Baldwin sorgte mit ihrem knappen Outfit von Topshop für Aufsehen. Die 21-Jährige setzte auf einen Klassiker und wählte das kleine Schwarze. Ihr trägerloses Satin-Dress überzeugte mit Mini-Rock und figurbetontem Schnitt. Hailey kombinierte ihr Kleid mit silbernem Schmuck und schwarzen High Heels.

Foto: JRP

Rita Ora in Versace

Auch Sängerin Rita Ora zog mit ihrer Garderobenwahl einige Blicke auf sich. Die 27-Jährige wählte ebenfalls eine Kreation von Versace und konnte im goldenen Schimmer-Look punkten. Das enge, goldene Kleid überzeugte mit glitzernden Verzierungen an Rock und Oberteil. Ein tiefes Dekolleté verlieh dem Outfit die verführerische Note.

Foto: Lia Toby/WENN.com

Selena Gomez in Coach

Am extravagantesten präsentierte sich zweifelllos Sängerin Selena Gomez (w9r berichteten). Die 25-Jährige zeigte sich in einem aufwendigen Design der Marke Coach. Das weiße Vintage-Kleid überzeugte mit zahlreichen Rüschen und filigranen Verzierungen aus Spitze. Weiterer Hingucker waren weiße, geschnürte Stiefel im Stil des viktorianischen Zeitalters. (HA)