Ed Sheeran: Duett mit Eminem!

Mittwoch, 06. Dezember 2017, 13:20 Uhr

Alle reißen sich um ihn! Ed Sheeran ist auf Eminems neuer Platte zu hören. Der 26-jährige Sänger und Songwriter war direkt Feuer und Flamme als der ‚Stan‘-Interpret ihm anbot, auf seinem neunten Studioalbum ‚Revival‘ mit ihm zu kollaborieren.

Foto: Brian To/WENN.com

Unter ein Bild der Trackliste der neuen Platte schrieb Ed: „Ich musste dieses Geheimnis lange für mich behalten, aber jetzt da es raus ist, kann ich es euch allen erzählen. Ich habe einen Song mit Eminem für sein neues Album ‚Revival‘ gemacht, das am 15. Dezember rauskommt. Er ist einer der Gründe, weshalb ich anfing, Musik zu machen und es hat so viel Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Der Song heißt ‚River‘, ich hoffe er gefällt euch.“

Auch Kollabos mit anderen Stars

Eminem hat sich für seine neue LP mit so einigen Größen der Branche zusammen getan, darunter Alicia Keys, Pink und Skylar Grey. Sogar Beyoncé konnte der Rapper für den ersten Song der Platte, ‚Walk on Water‘, engagieren. Auch Ed stand kürzlich mit Queen Bey im Studio, um den Track ‚Perfect‘ für sein Album ‚Divide‘ aufzunehmen. Über die Kollaboration sagte er: „Es war so, dass ich einfach sehen wollte, ob sie ja sagt. Ich wollte einfach sehen, was passiert. Ich kann es nicht fassen, um ehrlich zu sein.“