Gewinnspiel "Gotham": Die komplette dritte Staffel

Ben McKenzie („O.C., California“) überzeugt auch in der dritten Staffel der Serie ‚Gotham‘ als Polizeidetective James Gordon, der in der hochkorrupten Stadt Gotham versucht, dem Gesetz zum Recht zu verhelfen.

Die neuen, spannenden Episoden der actionreichen Serie, in der die Zuschauer auch auf den jungen Bruce Wayne treffen, erobern seit kurzem das Heimkino und erschienen auf Blu-ray und DVD. Tatkräftige Unterstützung bekommt Hauptdarsteller Benjamin McKenzie dabei von Donal Logue („Ghost Rider“, „Sons of Anarchy“), David Mazouz („Sanitarium“, „Touch“), sowie Camren Bicondova („Girlshouse – Töte was du nicht kriegen kannst“).

In der dritten Staffel ist der Kampf um Recht und Kontrolle noch tödlicher als bisher. Weil die Flüchtigen von Indian Hill auf freiem Fuß sind, übernimmt Jim Gordon persönlich die Sache und wird zum Kopfgeldjäger.

Aber kann er das wahnsinnige Genie Hugo Strange und dessen abartige Helfershelferin Fish Mooney überhaupt aufspüren? Bullock und Barnes versuchen das Schlimmste zu verhindern, während die Nachwuchs-Superschurken Oswald Cobblepot/Pinguin, Edward Nygma/Riddler, die zukünftige Poison Ivy und Jervis Tetch alias Mad Hatter immer frecher werden.

Unterdessen stößt der junge Bruce Wayne auf weitere Geheimnisse bei dem Mord an seinen Eltern, als er die berüchtigte Unterweltorganisation Rat der Eulen entdeckt. In den kompletten 22 Episoden ist der Einsatz noch höher und irrer als je zuvor – voller unerwarteter Wendungen und diabolischem Wahnsinn.

