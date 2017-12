Hugh Jackman hat James-Bond-Rolle abgelehnt

Mittwoch, 06. Dezember 2017, 11:50 Uhr

Wodka-Martini und eine Lizenz zum Töten: Schauspieler Hugh Jackman hat nach eigenen Angaben auf die Kultrolle als James Bond verzichtet.

Foto: Oscar Gonzalez/WENN.com

Während der Dreharbeiten zum Superhelden-Film „X-Men 2“ (2003) habe sein Agent den 49-Jährigen gefragt, ob er Interesse daran habe, der neue „007“ nach Pierce Brosnan zu werden, sagte Jackman dem Branchenportal „Variety“.

„Ich hatte damals einfach das Gefühl, dass die Drehbücher zu unglaubwürdig und verrückt geworden waren und dass sie düsterer und echter werden müssten“, erklärte der Australier. Als ihm sein Manager erklärte, dass es in diesen Fragen kein Mitspracherecht gebe, habe er abgelehnt, sagte Jackman. Außerdem habe er die Sorge gehabt, zwischen den Bond-Filmen und „X-Men“ keine Zeit mehr für andere Rollen zu haben.

Daniel Craig übernahm den Posten

Ob die Rolle auch von der Produktionsfirma angeboten wurde bleibt bislang ein Geheimnis. Damals war ja Daniel Craig auf Brosnan als Geheimagent seiner Majestät gefolgt und mit großem Pomp vorgestellt worden. Im November 2019 soll der fünfte Bond-Film mit Craig in die Kinos kommen. Und Jackman wird in der Gerüchteküche aber weiterhin als künftiger James Bond gehandelt. (dpa/KT)

Ab 4. Januar ist Jackman in ‚Greatest Showman‘ zu sehen. (dpa/KT)

