"Jurassic World - Das gefallene Königreich": Hier ist die erste Featurette!

Mittwoch, 06. Dezember 2017, 19:35 Uhr

Am 7. Juni 2018 kehren mit ‚Jurassic World: Das gefallene Königreich‚ (3D) die Dinosaurier zurück auf die große Leinwand. Bevor der langersehnte erste Trailer diesen Freitag einen spektakulären ersten Einblick in das neue Action-Abenteuer gewährt, verraten Chris Pratt, Bryce Dallas Howard und Regisseur J.A. Bayona schon heute, auf was sich die Fans freuen dürfen.

Foto: Universal Pictures

Neben den Stars Chris Pratt und Bryce Dallas Howard (Twilight) sind auch Steven Spielberg und Colin Trevorrow als ausführende Produzenten dabei. Außerdem werden James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones und Rafe Spall im Kinofilm zu sehen sein.

Überdies kehren auch Bradley Darryl Wong und Publikumsliebling Jeff Goldblum für das neue Abenteuer zurück.

Alte Bekannte und neue Spezies

Abenteuer, Spannung und Dinosaurier: eines der beliebtesten und erfolgreichsten Franchises aller Zeiten kehrt somit bald zurück in die Kinos – beeindruckender und furchteinflößender als je zuvor. Mit dabei sind neben Dino-Flüsterer Owen (Chris Pratt) und Parkleiterin Claire (Bryce Dallas Howard) alte Bekannte wie z.B. Owens abgerichteter Dinosaurier Blue – und eine völlig neue Spezies!

Foto: Universal Pictures

J. A. Bayona (The Impossible – Nichts ist stärker als der Wille, zu überleben) führt bei diesem epischen Action-Abenteuer Regie, das Drehbuch stammt von Jurassic World-Regisseur Trevorrow und Derek Connolly.