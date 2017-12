Patrick Schwarzenegger und Bella Thorne: Was für eine Lovestory!

Mittwoch, 06. Dezember 2017, 15:05 Uhr

Patrick Schwarzenegger, 24-Jähriger Sohn von Hollywood-Actionlegende Arnold, trebt sene Flmkarriere beharrlich voran. 2015 hatte er seine erste Hauptrolle in der Horrorkomödie ‚Scouts vs. Zombies‘ nun geht’s mit einem Liebesdrama weiter.

Patrick Schwarzenegger und Bella Thorne letzte Woche. Foto: Brian To/WENN.com

„Midnight Sun“ heißt die neue mitreißende und inspirierende Geschichte über die Kraft der Liebe und der Musik, über die Erfüllung von Träumen und die Schönheit des Abenteuers, das sich „Leben“ nennt. Wir können es nicht prosaischer ausdrücken!

US-Sängerin und Schauspielerin Bella Thorne („Die Coopers – Schlimmer geht immer“), die auch für den berührenden Soundtrack verantwortlich zeichnet, sowie eben Patrick Schwarzenegger spielen ein ein Liebespaar! Unter der Regie von Scott Speer („Step Up – Miami Heat“) machen die beiden Jungstars ‚Minight Sun‘ zu einer emotionalen Achterbahnfahrt für alle Fans mega-ausufernder Love Stories! Einen deutschen Trailer gibt s noch nicht. Kinostart ist am 22. März 2018.

Eine große Liebe und ein dunkles Geheimnis

Musik ist alles im Leben der 17-jährigen Katie (Bella Thorne): Tagsüber komponiert sie Songs auf der Gitarre und beobachtet ihren Schwarm Charlie (Patrick Schwarzenegger, privat verbandelt Abby Champion) schüchtern aus der Ferne, abends tritt sie als Straßenmusikerin auf. Als der gutaussehende Skater zufällig einen Auftritt Katies sieht, verliebt er sich Hals über Kopf in sie. Schnell kommen sich die beiden näher, doch was Charlie nicht weiß: Katie leidet seit ihrer Geburt an einer seltenen Krankheit, die jegliches Sonnenlicht zur tödlichen Gefahr macht und sie tagsüber an ihr Zuhause fesselt. Das klingt alles sehr furchtbar – und es st wohl auch!

Foto: Universum

Doch weiter im Text: Nur ihr alleinerziehender Vater Jack (Rob Riggle) und ihre beste Freundin Morgan (Quinn Shephard) kennen Katies Geheimnis. Beflügelt von der neu entfachten Liebe, beschließt Katie jedoch zum ersten Mal in ihrem Leben, sich nicht mehr länger von ihrem Schicksal bestimmen zu lassen. Sie genießt Charlies Liebe und lässt sich von seiner Lebenslust und Leidenschaft mitreißen.

Doch irgendwann ist es allerdings unausweichlich: Sie muss Charlie mit der Wahrheit konfrontieren, dass sie anders ist als andere Mädchen…