Dexter Fletcher soll jetzt den Queen-Film retten

Donnerstag, 07. Dezember 2017, 13:39 Uhr

Das ging ja schnell: Kaum wurde bekannt, dass Star-Regisseur Bryan Singer die Regie in dem Queen-Biopic aus familiären Gründen abgeben musste, wurde schon ein Nachfolger gefunden.

Der britische Regisseur Dexter Fletcher springt ein. Foto: Ursula Düren

Das Filmstudio 20th Century Fox hat einen neuen Regisseur für den Film „Bohemian Rhapsody“ über die britische Pop-Band Queen gefunden. Nach übereinstimmenden amerikanischen Medienberichten soll Dexter Fletcher die Aufgabe übernehmen.

Der 51-jährige Brite hat neben seiner Arbeit als Schauspieler unter anderem den Film „Eddie the Eagle: Alles ist möglich“ gedreht. Am Montag hatte ein Sprecher des Filmstudios mitgeteilt, dass US-Filmemacher Bryan Singer (52, „X-Men“, Foto ganz unten) die Regie des Films abgeben muss. Singer soll mehrfach einfach nicht zu den Dreharbeiten in London erschienen sein. Hintergrund: 20th Century Fox hätte ihm nicht gestattete, sich Zeit zu nehmen, um sich um ein erkranktes Elternteil zu kümmern.

„Bohemian Rhapsody“ soll 2018 kommen

Nun soll Fletcher schon in der nächsten Woche die Arbeit aufnehmen. Nach dem bisherigen Plan müsste nur noch zwei Wochen lang gedreht werden. Das Filmstudio hofft dennoch, „Bohemian Rhapsody“ wie geplant kurz vor Weihnachten 2018 in die Kinos bringen zu können.

Rami Malek, bekannt aus der TV-Serie „Mr. Robot“, spielt den 1991 gestorbenen Queen-Frontmann Freddie Mercury. Ben Hardy, Joe Mazzello und Gwilym Lee sind als weitere Bandmitglieder an Bord. (dpa/KT)