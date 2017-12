Lindsay Lohan ist beziehungsunfähig

Donnerstag, 07. Dezember 2017, 11:21 Uhr

Lindsay Lohan ist nicht bereit für eine Beziehung. Die ‚Mean Girls‘-Darstellerin, die erst kürzlich mit dem Bodybuilder Je-yong Ha in Verbindung gebracht wurde, verrät, dass sie derzeit Single ist – und das soll auch so bleiben.

Foto: WENN.com

Lindsay, die in den letzten Jahren in New York, London und Dubai wohnte, erklärte: „Ich bin in keiner Beziehung. Ich glaube nicht, dass irgendjemand mit mir in einer Beziehung sein könnte, denn ich bin nie da.“ Ach, wo isse denn? Irgendwann, so die 31-Jährige, wolle sie auch eine eigene Familie gründen.

Doch damit lasse sie sich Zeit, dieses Jahr verbringe sie Weihnachten noch mit ihren Eltern in den USA. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ sagte Lindsay: „Es ist Weihnachten, die festliche Jahreszeit. Ich mag das kalte Wetter, renne gerne mit meinen Geschwistern herum und besuche meine Mutter und meinen Vater. Es dreht sich um die Familie und das ist schön.“

Ein Beitrag geteilt von Lindsay Lohan (@lindsaylohan) am 2. Dez 2017 um 5:26 Uhr

Hollywood-Comeback?

Derweil plant der ehemalige Kinderstar Berichten zufolge sein Hollywood-Comeback. Die Nachricht kommt überraschend, sagte Lindsay doch erst vor einer Weile, dass sie froh sei, Hollywood verlassen zu haben. „Ja, ich vermisse Hollywood. Aber es gibt vieles, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und ich habe endlich eine Art Frieden gefunden dadurch, dass ich mit Kindern arbeite und Menschen helfe, die mich wirklich interessieren. Natürlich hat mir meine Arbeit Spaß gemacht, aber man muss sich auch Zeit für sich selbst nehmen“, erklärte sie gegenüber ‚E! News‘.