Liz Kaeber: So lief also die Verlobung ab

Liz Kaeber verrät Details zu ihrer Verlobung. Das schönste Geburtstagsgeschenk erhielt sie von ihrem Freund Nick: Dieser machte der Ex-‚Bachelor‘-Kandidatin (2015 aus der Staffel mit Oliver Sanne) nämlich an ihrem großen Tag im August einen Antrag. Momentan ist das Paar bereits dabei, die Vorbereitungen für den glücklichsten Tag in seinem Leben zu treffen.

Doch wie hat es Liz‘ Auserwählter geschafft, die schöne Blondine für sich zu gewinnen? Bei der GLOW Beauty Convention in Berlin verrät sie gegenüber ‚Promiflash‘, dass ihr Liebster „ganz klassisch auf die Knie gefallen“ sei, was bei ihr einen heftigen Gefühlsausbruch hervorrief: „Da musste ich schon heulen, obwohl er mich noch nicht mal gefragt hat.“

Auch wenn nun schon einige Zeit vergangen ist, zeigt sich die 25-Jährige noch immer strahlend glücklich und schwebt auf Wolke sieben. „Ich glaube, für jede Frau ist das so ein besonderer Moment. Ich kann das gar nicht in Worte fassen“, gesteht sie.

Sie sind erst seit März ein Paar

Erst seit März diesen Jahres ist sie mit Nick zusammen, obwohl sich die beiden schon von klein auf kennen. Die Verlobung teilte der Star seinen Fans damals auf Instagram mit. „I Said YES. Mir fehlen die Worte, heute am 10.08.2017 ist ein ganz großer Traum für mich in Erfüllung gegangen. Ich habe an meinem 25. Geburtstag mit vielem gerechnet, aber mit einem Antrag von meinem Traummann nicht“, schrieb Liz unter ein Foto der ineinander geschlungenen Hände der Turteltäubchen. Auch eine romantische Liebeserklärung fügte sie mit an: „Schatz, ich danke dir für all die schöne Zeit, für all die schönen Jahre, die ich mit dir verbringen durfte, auch wenn sich unsere Wege kurzzeitig trennten. Unsere Liebe und das Schicksal führten uns wieder zueinander. Ich bin einfach überwältigt. Ich werde dich für immer lieben.“ Ah Liz, auch wir lieben Dich!