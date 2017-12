Video: Luke Mockridge verzweifelt - Hier vergeht ihm das Lachen

Donnerstag, 07. Dezember 2017, 11:52 Uhr

SAT.1-Comedy-Star Luke Mockridge kann es nicht fassen – er soll beim italienischen Militär als Soldat eingezogen werden. Bei der Musterung wird der sonst stets gut aufgelegte Comedian aus Köln an den Rand der Verzweiflung getrieben. Das gibt’s am Samstag bei „Verstehen Sie Spass…?

Foto: SWR/Kimmig Entertainment

Luke Mockridge (28) ist normalerweise für jeden Spaß zu haben. Aber eine von „Verstehen Sie Spaß?“ zusammen mit seinen Eltern Bill Mockridge und Margie Kinsky fingierte Wehrdienst-Musterung trieben selbst den sonst stets gut aufgelegten Comedian an den Rand der Verzweiflung. Nur weil der Halbitaliener es versäumt hat, seine Verweigerung rechtzeitig einzureichen, drohen ihm nun wohl zwölf lange Monate als Soldat. Davon muss er mindestens die dreimonatige Grundausbildung in Bella Italia absolvieren. Und leider kennen die Beamten des italienischen Konsulats keine Gnade: Sie wollen Mockridge um jeden Preis in den „servizio militare“ schicken … Hier gibt’s einen ersten Ausschnitt!

Außerdem auf’s Glatteis geführt werden u.a. Franziska van Almsick, Franince Jordi und Martin Rütter. Im Rahmen der frei erfundenen „Pet Summer School 2017“ an der Tierärztlichen Hochschule Hannover war Rütter als Experte zu einer Podiumsdiskussion geladen und sollte den Studenten aus seiner täglichen Praxis mit den Vierbeinern berichten.

Doch die anderen „Fachmänner“ der Runde brachten ihn mit ihrer Hundeforschung 2.0, die vom pharmakologisch zum Veganer konditionierten Hund bis zum voll funktionstüchtigen Robodog reichte, gehörig aus der Fassung.

Foto: SWR/Kimmig Entertainment

Jede Menge Promis in der Show

Für weitere unterhaltsame Momente sorgen in dieser „Verstehen Sie Spaß?“-Ausgabe unter anderem die Comedians Johann König und Marco Rima. Darüber hinaus wird das Ensemble des Friedrichstadt-Palastes Berlin mit einer spektakulären Showeinlage auf der Bühne stehen.