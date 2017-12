Charts der Woche: Kollegah & Farid Bang mit Sechsfach-Rekord!

Freitag, 08. Dezember 2017, 15:09 Uhr

Von einem historischen Tag für Deutschrap zu sprechen, wäre untertrieben: Kollegah & Farid Bang dominieren die Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, nach Belieben und stellen sechs Rekorde gleichzeitig auf.

Ganz brav mit Preisen: Kollege Kollega und Kollege Farid Bang. Foto: Banger Musik

Zunächst einmal gelingt ihnen mit „Jung Brutal Gutaussehend 3“ (erschienen im Vertrieb von Groove Attack auf Banger Musik/Alpha Music Empire/BMG) der erfolgreichste HipHop-Start seit zwei Jahren und damit selbstredend auch Platz eins der Album-Hitliste.

Rekord Nummer zwei: „JBG3“ ist das meistgestreamte Album der Startwoche und überspringt als erstes Werk innerhalb der ersten Tage die 30 Millionen-Streaming-Hürde (Premium- und Ad Funded-Streams).

In den Single-Charts winken die Bestmarken drei bis fünf: Kollegah und Farid Bang bringen acht Titel gleichzeitig in der Top 20, 14 Titel in der Top 30 sowie 17 Titel in der Top 50 unter. Damit überholen sie den bisherigen Rekordhalter Ed Sheeran, der Anfang März dieses Jahres sechs Top 20-Songs, zehn Top 30-Songs sowie 14 Top 50-Songs auf einmal hatte.

Doch damit nicht genug: Kollegah kommt im Laufe seiner Karriere nun auf 87 Hits in den Offiziellen Deutschen Single-Charts – so viele hatte niemand sonst. Der Rapper zieht sogar an Bushido (79) und Paul McCartney (83) vorbei.

Ed Sheeran neuer Spitzenreiter bei den Single-Charts

Nach acht Wochen gibt es wieder einen neuen Spitzenreiter bei den Singles: Ed Sheeran macht die Überraschung „Perfect“ und schiebt sich mit Unterstützung von Beyoncé von drei auf eins. Dahinter stehen nun Bausa („Was du Liebe nennst“) und Camila Cabello feat. Young Thug („Havana“). Die höchsten New Entries gelingen Kollegah & Farid Bang mit „Ave Maria“ (fünf), „Rap wieder Rap“ (sieben) und „Es wird Zeit“ (acht).

Über ein Zehntel der Top 100 setzt sich aus Weihnachtsliedern zusammen, von denen „All I Want For Christmas Is You“ (Mariah Carey, neun), „Last Christmas“ (Wham!, 14) und „Wonderful Dream (Holidays Are Coming)” (Melanie Thornton, 41) am besten abschneiden.

In den Album-Charts tragen U2 ihre „Songs Of Experience“ an zweiter Stelle vor. Es ist bereits das 14. Studio-Werk der irischen Kultband. Für die Top 10 qualifizieren sich ebenfalls Schlagerstar Hein Simons („Heintje und ich“, neun) sowie The Rolling Stones („On Air“, zehn).

