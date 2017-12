Karen Gillan hatte Sorge um "Jumanji"-Fortsetzung

Freitag, 08. Dezember 2017, 21:14 Uhr

Karen Gillan zögerte, bei ‚Jumanji: Willkommen im Dschungel‘ mitzumachen. Die 30-Jährige spielt Ruby Roundhouse in der Fortsetzung des Klassikers mit Robin Williams aus dem Jahr 1995. Gillan gab zu, dass sie der „allergrößte Fan“ des Originals sei und daher besorgt um die Fortsetzung war.

Foto: Sony Pictures Entertainment

Im Gespräch mit ‚BANG Showbiz‘ bei der Londoner Filmpremiere sagte Gillan am Donnerstagabend (07. Dezember): „Ich habe mich auf den Film eingelassen, weil ich ein großer Fan des Originals bin. Ich werde mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass ich der allergrößte Fan bin. Als ich erfuhr, dass sie eine Fortsetzung dazu drehen wollten, dachte ich zunächst ‚Was werden sie mit meinem ‚Jumanji‘ anstellen?‘ Und dann habe ich das Drehbuch gelesen und merkte, dass es etwas ganz Besonderes werden würde und wollte unbedingt ein Teil davon sein.“

„Das Original ist brillant“

Gillan spielt an der Seite von Dwayne ‚The Rock‘ Johnson, Kevin Hart, Jack Black und Nick Jonas im neuen Film mit, der eine etwas andere Wendung als das Original nimmt. Im ersten Film wurden einige Komponenten des Spiels in die reale Welt verlagert, aber in der Fortsetzung werden vier Teenager in das Spiel hineingezogen. Dabei verwandeln sie sich in die Avatare, die sie zum Spielen ausgewählt haben und müssen sich daraufhin durch den Dschungel kämpfen, um zu entkommen.

Die Schauspielerin erklärte außerdem, dass sie die zwei Filme nicht miteinander vergleichen kann, weil sie beide gut findet: „Das Original ist so brillant, aber auch dieser Film hat seine Berechtigung. Wir zollen dem Original Tribut, aber es gibt ein anderes Konzept, daher haben wir es etwas weiterentwickelt. Deswegen kann ich sie nicht Kopf an Kopf legen, weil ich sie beide sehr gerne mag.“