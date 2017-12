Kylie Jenner: "Zweite Weihnachtsüberraschung"

Freitag, 08. Dezember 2017, 18:07 Uhr

Kylie Jenner erweitert ihre ‚Kylie Cosmetics‘-Reihe um neue Concealer-Kreationen. Die 20-jährige Reality-Darstellerin wird am 13. Dezember eine 30-teilige Serie des Make-up-Produkts auf den Markt bringen.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Diese soll Teil der ‚Silver Series‘-Linie werden und dient als „zweite Weihnachtsüberraschung“, nachdem Kylie bereits ankündigte, bald neue Lippenstifte zu veröffentlichen. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Marke wird das neue Produkt in einem Video und auf Fotos angekündigt. Außerdem steht zu lesen: „Unsere zweite Weihnachtsüberraschung aus der ‚Silver Series‘-Linie. 30 verschiedene Töne Concealer, ab dem 13. Dezember im Handel!“

30-teilige Kollektion

Auf Fotos in dem sozialen Netzwerk werden dann die unterschiedlichen Farbtöne erläutert, so dass jeder Fan der Mini-Mogulin sich das Produkt in der passenden Schattierung kaufen kann. Es steht weiter zu lesen: „In der 30-teiligen Reihe gibt es Töne für helle, mittlere und dunkle Hauttypen. Unsere Haut-Concealer sind perfekt, um Pickel abzudecken, dunkle Ringe aufzuhellen und kleine Unebenheiten zu kaschieren.“

Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am 5. Dez 2017 um 16:31 Uhr

Kylie selbst freut sich auf die Reaktionen ihrer Fans und kündigt an, noch mehr Überraschungen in petto zu haben: „Ich kann es gar nicht abwarten, dass ihr die neue Formel ausprobiert! […] Eine Überraschung kommt noch, also bleibt dran!“