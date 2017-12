Rea Garvey mit neuen Sounds auf neuem Album

Freitag, 08. Dezember 2017, 19:40 Uhr

Rea Garvey ist mit seinen letzten drei Solo-Alben gelungen, Fans und Kritiker gleichermaßen zu überraschen und zu begeistern. Dies lag vor allem an seiner ungebrochenen Leidenschaft für Musik, die es ihm ermöglicht, sich immer wieder auf Neues einzulassen, Dinge anders und aus veränderten Blickwinkeln zu betrachten.

Rea Garvey beim Charity-Golfen. Foto: WENN.com

Bald hat der „Irishman in Berlin“ mit „Neon“ ein neues Album in der Pipeline, das am 16. März 2018 als Standard-, Deluxe-Doppel-CD-Version und Super Deluxe – Fanbox erscheinen soll. Die insgesamt 13 neuen Tracks werden darüber hinaus auch als Doppel-Vinyl erhältlich sein.

Darauf schlägt Rea erneut andere Töne an – Beats and Sounds schaffen nach Aussage des Künstlers eine „urban/streetlike“ Atmosphäre, die zuvor so noch nicht bei ihm im Fokus gestanden hätten. Sein Gespür für Melodien, Rhythmus und darüber hinaus sein erzählerisches Talent sind auch auf dem neuen Album deutlich zu spüren.

Live-Streaming-Session

Bereits am Dienstag, dem 12. Dezember 2017, um 20.12 Uhr werden erste Songs aus dem neuen Album im Rahmen eines exklusiven Live-Streaming-Session aus dem Studio vorgestellt. Eine absolute Weltpremiere, die unter dem Motto „Let’s Glow Together“ auf der Website reagarvey.de stattfinden wird.

Übrigens: Nach insgesamt vier Staffeln als einer der beliebtesten Coaches bei „The Voice of Germany“ wird Rea Garvey im Frühjahr 2018 in der erfolgreichen VOX Musik-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ Songs seiner Kollegen zum Besten geben.

Tourtermine

10.09.2018 Köln, Palladium

11.09.2018 Stuttgart, Porsche Arena

12.09.2018 Mannheim, Rosengarten

14.09.2018 Erfurt, Messehalle

15.09.2018 Rostock, Stadthalle

16.09.2018 Bielefeld, Seidensticker Halle

18.09.2018 Leipzig, Haus Auensee

19.09.2018 Hannover, Swiss Life Hall

21.09.2018 Würzburg, s.Oliver Arena

22.09.2018 Freiburg, Sick-Arena

23.09.2018 München, Olympiahalle

25.09.2018 Frankfurt, Festhalle

26.09.2018 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

27.09.2018 Berlin, Max-Schmeling-Halle

29.09.2018 Hamburg, Barclaycard Arena

01.10.2018 Ulm, Ratiopharm Arena

02.10.2018 Zürich, Halle 622

04.10.2018 Wien, Gasometer