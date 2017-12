Sarah Nowak zeigt ihren Body neun Tage nach der Geburt

Freitag, 08. Dezember 2017, 17:35 Uhr

Sarah Nowak aka Sarah Harrison postet ein Foto von ihrem After-Baby-Bauch. Die 26-jährige Influencerin und ihr Ehemann Dominic Harrison sind erst kürzlich Eltern der kleinen Mia Rose geworden. Die frisch gebackenen Eltern schweben auf Wolke Sieben, da sollten ein paar Schwangerschaftspfunde doch kein Thema sein.

Foto: AEDT/WENN.com

Doch immer wieder zeigen sich Models schon kurz nach der Geburt straff trainiert mit Waschbrettbauch und setzen damit Standards, die von Frauen ohne Personal-Trainer kaum eingehalten werden können. Sarah will jetzt dagegen halten und postet ein Foto auf Instagram, auf dem sie ihren Körper mutig präsentiert. „Ich bin mal so mutig und zeige euch meinen 9 Tage After Baby Body“, schreibt sie unter den Schnappschuss, der sie bauchfrei vorm Spiegel zeigt.

Ehrlichkeit wird belohnt

„Das ist die Realität und ich stehe dazu. […] Ich habe seit der Schwangerschaft eine ganz andere Einstellung zu meiner Figur wie vorher. Man lernt sich selbst besser kennen und akzeptiert Veränderungen.“

Ein Beitrag geteilt von Sarah Harrison (@sarahnowak) am 7. Dez 2017 um 10:12 Uhr

Ihre Follower sind begeistert von Sarahs Ehrlichkeit und finden es super, dass die Jung-Mama keine unmöglichen Standards propagiert. „Wow, du bist wunderschön!“, steht beispielsweise in den Kommentaren zu lesen, oder „Du stehst dazu und wir stehen hinter dir.“ Besonders gefällt den Fans, dass der TV-Star klarstellt, was derzeit wirklich zählt: „Es gibt gerade nichts Wichtigeres in meinem Leben als unsere kleine Prinzessin.“