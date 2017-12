Sia: Neues Video mit Knetmännchen

Freitag, 08. Dezember 2017, 13:23 Uhr

Kurz nachdem die mehrfach mit Platin ausgezeichnete und achtfach Grammy-nominierte Künstlerin Sia Furler mit “Everyday Is Christmas” das erste und gemeinsam mit Adeles Hitproduzenten Greg Kurstin geschriebene Weihnachtsalbum ihrer beeindruckenden Karriere veröffentlichte, legte sie direkt mit dem starbesetzten Musikvideo zur ihrer Single „Santa’s Coming For Us“ nach.

Sia unmaskiert. Foto: C.Smith/ WENN.com

Das Video überzeugt mit einem festlich familiären Aufeinandertreffen von US-Serienstars, darunter JB Smoove (“Curb Your Enthusiasm”), Dax Shepard (“Ghosted”), Kristen Bell (“The Good Place”), Caleb McLaughlin (“Stranger Things”), Sophia Lillis (“IT”) und Wyatt Oleff (“Guardians Of The Galaxy Vol. 2”).

Nun veröffentlicht sie aber spielerische Videos, die zusammen eine Trilogie bilden. Die Knet-Stop-Motion Animationen stammen von Lior Molcho von Neon Cat Productions, der sich ebenfalls für die Lyric Videos zu „Cheap Thrills“ oder „Alive“ u.a. verantwortlich zeigt. Drei Videos zeigen die Abenteuer eines kleinen Mädchens und eines Monsters, die schleißlich Freunde werden.

Dritter Clip kommt nächste Woche

Der zweite Teil erschien heute, der dritte Teil zu „Underneath The Mistletoe“ ergänzt die Trilogie dann nächste Woche Freitag. Seht hier den letzte Woche veröffentlichten Teil zu „Candy Cane Lane“ und danach die heute erschienene Fortsetzung zu „Ho Ho Ho“!