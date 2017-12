Eminem: Neuer Song am Start

Samstag, 09. Dezember 2017, 9:42 Uhr

Eminem veröffentlicht seine neue Single ‚Untouchable‘. Der Rapper kehrt mit der zweiten Singleauskopplung aus seinem neuen Album zu gewohnt politischen Themen zurück. Der Track handelt von der ungleichen Behandlung von Afroamerikanern und insbesondere Polizeigewalt und der ‚Black Lives Matter‘-Bewegung.

Foto: Brian Kelly

In dem Song rappt der 45-Jährige: „Durch die Geschichte hinweg wurden Afroamerikaner wie Sch***e behandelt und ich gebe zu, dass es Zeiten gab, in denen man sich als weißer Junge geschämt hat.“ Daneben spricht er auch den Tod von Freddie Gray an, der 2015 in Polizeigewahrsam verstarb. Damit bleibt Eminem seiner politischen Linie treu. Erst kürzlich griff er im Interview mit Elton John für das ‚Interview‘-Magazin den amerikanischen Präsidenten Donald Trump an: „Wir haben einen Präsidenten, der sich nicht um alle in diesem Land kümmert; er ist nicht der Präsident von allen von uns, sondern nur von manchen. […] So lange er seine Anhänger hat, interessiert er sich einen Sch*** für alle anderen in Amerika.“

Neues Album kommt nächste Woche

Am 15. Dezember wird man sehen, ob sich der politische Ton durch Eminems ganzes neues Album ziehen wird. Dann erscheint nämlich sein neuntes Studioalbum, das ‚Revival‘ heißen wird. Auf der Platte werden zusätzlich Musikgrößen wie Ed Sheeran, Alicia Keys, Pink, Kehlani, Skylar Grey, X Ambassadors und Phresher zu hören sein.

Foto: Universal Music

Album-Tracklist

01. Walk on Water feat. Beyoncé

02. Believe

03. Chloraseptic feat. Phresher

04. Untouchable

05. River feat. Ed Sheeran

06. Remind Me (Intro)

07. Remind Me

08. Revival (Interlude)

09. Like Home feat. Alicia Keys

10. Bad Husband feat. X Ambassadors

11. Tragic Endings feat. Skylar Grey

12. Framed

13. Nowhere Fast feat. Kehlani

14. Heat

15. Offended

16. Need Me feat. Pink

17. In your Head

18. Castle

19. Arose