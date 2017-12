Gallagher-Brüder: Versöhnung zu Weihnachten?

Samstag, 09. Dezember 2017, 9:25 Uhr

Liam Gallagher verrät, was er sich zu Weihnachten am meisten wünscht. Seit vielen Jahren streitet sich der Musiker mit seinem Bruder Noel öffentlich. Aber selbst der ‚As You Were‘-Sänger hat zur besinnlichen Zeit einen ganz besonderen Wunsch. Und das ist kein geringerer, als sich endlich mit seinem Bruder zu versöhnen.

Nole und Liam. Foto: Ricky Swift/WENN.com/IPA/WENN.com

In einem Interview mit der britischen Zeitung ‚Evening Standard‘ erzählt er: “Ich habe alles, Mann. Nein, ich sage dir, was ich will… Ich möchte, dass unser Kind endlich zur Vernunft kommt.”

Es sei alles, was er sich wünsche. Einen kleinen Seitenhieb kann sich der 45-Jährige trotzdem nicht verkneifen. “Ein paar schlechte Reviews und er kommt vielleicht wieder angekrochen. Ich liebe ihn. Er ist verdammt nochmal mein Bruder. Er ist einfach ein bisschen versnobt. Ein bisschen selbstgefällig. Er ist einfach, wie diese ganzen Ar*******er hier. Aber ich bin sicher, sie sind alle nette Leute.” Trotz allem möchte er aber nicht, dass es für Oasis eine Reunion gibt. Er sei damit glücklich, was er gerade mache.