Udo Lindenberg: Neuer 2,5kg schwerer Bildband ist da!

Es gibt Karrieren, die lassen sich nur in Superlativen beschreiben – Alben, die ungebremst von 0 auf 1 gehen, ausverkaufte Stadien, Millionenverkäufe. Kaum zu glauben, was sich alles unter einen Hut packen lässt. Und zwar unter den Hut von Udo Lindenberg.

Vier Jahre lang hat die Wegbegleiterin, Freundin und Fotografin Tine Acke (39) den Grandseigneur der deutschsprachigen Rockmusik auf Tour begleitet. Im Schleudergang ging es durch die Stadien der Republik – das Motto: größer, schneller, weiter.

Über eine Million Zuschauer sahen live die atemberaubende mehrstündigen Shows, unglaubliche Effekte und einen Künstler, der seinen Fans noch nie so nah war. „Kein Konzert, sondern ein Lehrstück über die Liebe“, schrieb begeistert die ‚Welt‘. Und sie hat recht damit.

Witzige, aber auch spannende Geschichten

All das hat Tine Acke auf hochwertigen Fotos festgehalten und in dem Bildband ‚Udo Lindenberg – Stärker als die Zeit‚ gesammelt, der jetzt erschienen ist. Was aber wären allein die Fotos, wenn nicht die Beteiligten selbst zu Wort kämen? Zahlreiche Wegbegleiter auf Tour und im Leben von Udo Lindenberg berichten von ihrer Zeit mit dem Superstar.

So entstanden auf 352 Seiten witzige, spannende und skurrile Geschichten, die so noch nie erzählt wurden. Mit Beiträgen von Tine Acke, Uwe Bahn, Günter Jäckle , Niko „Die Zarin“ Kazal, Arno Köster, Udo Lindenberg, Tim Pröse, Hannes Rossacher, Sonja „Schwessi“ Schwabe, Lena Steeg, Steffi Stephan, und Roland „Balou“ Temme, Benjamin von Stuckrad-Barre. Hinzu kommen 150 Farb- und 150 Schwarz-Weiß-Fotografien – allesamt ganz besondere Momentaufnahmen.

Über die Fotografin

Tine Acke, geboren 1977, studierte Illustrationsdesign in Hamburg. Schon als Teenagerin hat sie die Live-Konzertfotografie für sich entdeckt, und später ihre Passion zum Beruf gemacht. Seit über 20 Jahren arbeitet sie künstlerisch eng mit Udo Lindenberg zusammen, ihre Fotos sind die Basis seiner großartigen Booklets und Cover.

Viele Künstler und Bands, u.a. Jan Delay, Clueso, Silbermond, Marius Müller-Westernhagen und Peter Maffay, ließen sich von ihr fotografieren. Acke und Lindenberg sollen schon seit Ende der 1990er Jahre zusammen sein.

