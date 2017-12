Beach-Boys-Legende Mike Love mit neuem Album: Jetzt gewinnen!

Montag, 11. Dezember 2017, 19:00 Uhr

Das neue Album „Unleash the Love“ von Mike Love, Gründungsmitglieder der legendären Beach Boys, enthält auf 2 CDs sowohl 13 neue Songs des Künstlers, wie auch 11 der grössten Hits der Beach Boys, die Mike Love extra für dieses Album neu aufgenommen hat.

Foto: BMG Rights Management

Der Grammy-Gewinner Michael Edward Love wuchs unter der kalifornischen Sonne auf, wo ihm ein Leben mit Musik, Surfing, Sand und Sport quasi mit in die Wiege gelegt wurde. Bereits als Teenager begann, zusammen mit seinem Cousin Brian Wilson, sein musikalischer Werdegang, bei Familienfesten und Treffen an Feiertagen.

Diese sehr frühen Einflüsse waren die erste Inspiration viel später die legendären Beach Boys zu gründen, die ursprünglich aus Mike und seinen Cousins Brian, Dennis, and Carl Wilson sowie dem Nachbarjungen David Marks und einem High School Freund Alan Jardine bestand.

Im Laufe seiner Karriere hat Mike an mehr als einem Dutzend Top 10 Singles mitgeschrieben und damit das einzigartige Erbe der Beach Boys als einzige Künstler neben den Beatles und Michael Jackson mit 12 Top 10 Singles in 5 Jahren mit begründet

„Unleash The Love“ ist als 2CD und 2LP-Edition gerade erschienen. „Full House“-Star John Stamos und Mark McGrath von der US-amerikanischen Rockband Sugar Ray sind die Protagonisten des druckvollen Remakes von „Do It Again“ aus dem Jahr 1969 – zu sehen in dem neuen Video.

Foto: BMG Rights Management

klatsch-tratsch.de verlost 3 CD-Alben

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 22. Dezember 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Mike Love“

Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.