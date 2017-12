Golden Globes: Fatih Akin und Hans Zimmer sind nominiert

Montag, 11. Dezember 2017, 16:04 Uhr

In der US-amerikanischen Film- und Fernsehbranche sind die Golden Globe Awards die wichtigsten Auszeichnungen nach den Oscars und den Emmys. Heute wurden die Nominierungen bekanntgegeben.

Der Regisseur und seine Hauptdarstellerin: Fatih Akin und Diane Kruger. Foto: Georg Wendt/Archiv

„Aus dem Nichts“ geht für Deutschland in das Rennen um den Golden Globe. Das NSU-Drama von Regisseur Fatih Akin wurde in der Sparte „Bester nicht-englischsprachiger Film“ nominiert. Dort tritt unter anderem auch Angelina Jolies „Auslands-Film“ „First They Killed My Father“ (Kambodscha, dt. „Der weite Weg der Hoffnung“) an.

Der letzte deutsche Film, der den Golden Globe nach Deutschland holte, war 2010 das Schwarz-Weiß-Drama „Das weiße Band“ von Michael Haneke. Vor einem Jahr wurde „Toni Erdmann“ nominiert, die Tragikomödie von Maren Ade ging bei der Verleihung aber leer aus. „Aus dem Nichts“ ist diesmal auch der deutsche Oscar-Kandidat.

Hans Zimmer hat seine 13. Golden-Globe-Nominierung erhalten. Foto: Jens Kalaene/Archiv

„Dunkirk“-Soundtrack auch nominiert

Auch Star-Komponist Hans Zimmer (60) könnte eine Golden-Globe-Trophäe gewinnen. Der gebürtige Frankfurter holte mit seiner Komposition für das Kriegsdrama „Dunkirk“ seine 13. Nominierung in der Sparte „Beste Filmmusik“. Zwei Globes hat er schon, 1995 für „König der Löwen“, 2001 für „Gladiator“.

Die Nominierungen für die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernsehkategorien wurden am Montag in Los Angeles bekanntgegeben. Die Trophäen werden am 7. Januar in Beverly Hills verliehen.

Golden Globes: Die wichtigsten Nominierungen

Bester Film — Drama

Call Me by Your Name

Dunkirk

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Bester Film — Comedy oder Musical

The Disaster Artist

Get Out

The Greatest Showman

I, Tonya

Lady Bird

Bester Schauspieler — Drama

Timothée Chalamet, Call Me by Your Name

Daniel Day Lewis, Phantom Thread

Tom Hanks, The Post

Gary Oldman, The Darkest Hour

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

Beste Schauspielerin — Drama

Jessica Chastain, Molly’s Game

Sally Hawkins, The Shape of Water

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Meryl Streep, The Post

Michelle Williams, All the Money in the World

Bester Schauspieler — Musical oder Comedy

Steve Carrell, Battle of the Sexes

Ansel Elgort, Baby Driver

James Franco, The Disaster Artist

Hugh Jackman, The Greatest Showman

Daniel Kaluuya, Get Out

Judi Dench, Victoria & Abdul

Margot Robbie, I, Tonya

Saoirse Ronan, Lady Bird

Emma Stone, Battle of the Sexes

Helen Mirren, The Leisure Seeker

Beste Nebendarsteller

Willem DaFoe, Florida Project

Armie Hammer, Call Me By Your Name

Richard Jenkins, The Shape of Water

Christopher Plummer, All The Money in the World

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Beste Nebendarstellerin

Mary J. Blige, Mudbound

Hong Chau, Downsizing

Alison Janney, I, Tonya

Laurie Metcalfe, Lady Bird

Octavia Spencer, The Shape of Water

Bester Regisseur

Guillermo Del Toro, The Shape of Water

Martin McDonagh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Christopher Nolan, Dunkirk

Ridley Scott, All the Money in the World

Steven Spielberg, The Post

Bestes Drehbuch

Guillermo Del Toro und Vanessa Taylor, The Shape of Water

Greta Gerwig, Lady Bird

Liz Hannah und Josh Singer, The Post

Martin McDonagh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Aaron Sorkin, Molly’s Game

Best Motion Picture — Animated

Boss Baby

Bester ausländischer Film

A Fantastic Woman (Chile)

First They Killed My Father (Cambodia)

Aus dem Nichts (Germany/France)

Loveless (Russia)

The Square (Sweden, Germany, France)