Karen Gillan: Warum sie nicht im "Avengers - Infinity War"-Trailer auftaucht

Montag, 11. Dezember 2017, 19:57 Uhr

Karen Gillan versteht, warum Nebula nicht im neuen Trailer für ‚Avengers: Infinity War‘ auftaucht. Erst vor zwei Wochen wurde der Trailer für den heiß ersehnten Film veröffentlicht und Fans gerieten außer Rand und Band, als sie die meisten ihrer Lieblingscharaktere aus dem Marvel Cinematic Universe wiedersahen. Darunter auch Captain America (Chris Evans), Iron Man (Robert Downey Jr.) und Spider Man (Tom Holland).

Foto: WENN

Ein Charakter fehlte jedoch: Nebula, die kahlköpfige, blaue Alien-Attentäterin aus den ‚Guardians of the Galaxy‘-Filmen. Im Gespräch mit ‚RadioTimes.com‘ erklärt Gillan jedoch, dass es für ihren Charakter logisch ist, nicht dort zu erscheinen. Sie sagt: „Ich war nicht wirklich enttäuscht, weil es auf eine Art und Weise Sinn ergeben hat… es macht Sinn! Wie erkläre ich das, ohne etwas vorwegzunehmen? Es macht Sinn…“ Aha,. Dan fügte sie aber hinzu: „Ich denke, Nebula wird in zukünftigen Trailern zu sehen sein.“

Nebula (Karen Gillan). Foto: Jay Maidment. Marvel 2014

Zuletzt in „Guardians of Galaxy Vol.2“

Nebula hatte ihren letzten Auftritt jedenfalls am Ende von ‚Guardians of the Galaxy Vol.2‘, als sie sich auf die Mission begibt, den verrückten Titanen und Thanos, ihren Adoptivvater, zu finden und zu töten. Thanos (Josh Brolin) hat sie und ihre „Schwester“ Gamora (Zoe Saldana) von ihren Eltern gestohlen und in Tötungsmaschinen verwandelt, noch bevor die Handlung des ersten Films beginnt.

Gillan gab zu, dass sich diese Hintergrundgeschichte in dem kommenden Film entwickeln wird. Sie erklärte: „Einige der Dinge, die wir über die beiden Filme hinweg eingestreut haben, werden auf explosive Art zusammenkommen. Vaterkomplexen wird gegenübergetreten. Thanos ist der große, böse Typ, der ultimative Bösewicht, daher wird es der größte Kampf, den sich die Avengers stellen müssen. Und seine Tochter Nebula zu sein, wird irgendwo darin verschlungen.“

Gegenüber ‚BANG Showbiz‘ versprach Gillan außerdem: „Es ist erstaunlich! Es wird das epischste Kinoerlebnis aller Zeiten.“