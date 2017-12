Manga-Spektakel "Alita - Battle Angel": Der erste Trailer

Montag, 11. Dezember 2017, 17:56 Uhr

„Alita: Battle Angel“ heißt die Verfilmung des Manga-Klassikers der visionären Filmemacher James Cameron (Avatar) und Jon Landau (Michael Jacksons ‚Thriller’). Regie führt Robert Rodriguez (Sin City, Machete Kills).

Foto: 20th Century Fox

Zur Besetzung gehören Rosa Salazar, der österreichische Überflieger Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie Earle Haley und Keean Johnson. In dem Film, der auf dem Kultmanga von Yukito Kishiro basiert, geht es um die Geschichte eines weiblichen Cyborgs, der auf einer Müllkippe von einem Wissenschaftler (Christoph Walz) entdeckt und wieder hergestellt wird.

Die kanadische Schauspielerin Rosa Salazar (Maze Runner) spielt den Martial-Arts-erprobten Cyborg, deren Augen allerdings für unsere Begriffe zu künstlich aufgeblasen wurden. Es fällt schwer, sich an diesen dämlichen Anblick zu gewöhnen. Salazar begann ihre Karriere 2010 in einer Episoden von ‚Old Friends‘. Es folgte ein Gastauftritt in ‚Law & Order: LA‘ sowie ein kleinerer Auftritt in der ersten Staffel von ‚American Horror Story‘.

Der Film kommt erst am 19. Juli in die Kinos. Jetzt gibt es den ersten deutschen Trailer.

Ein Beitrag geteilt von Rosa Salazar Brasil (@rosasalazarbr) am 8. Okt 2017 um 20:58 Uhr

Robert Rodriguez: Seine 10 bekanntesten Filme

1995: Desperado

1995: Four Rooms

1996: From Dusk Till Dawn

2001: Spy Kids

2005: Sin City

2007: Planet Terror (Grindhouse: Planet Terror)

2007: Death Proof – Todsicher (Grindhouse: Death Proof) (als Produzent)

2010: Machete

2011: Spy Kids – Alle Zeit der Welt

2013: Machete Kills