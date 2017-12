Moby meldet sich mit "Like a Motherless Child" zurück

Montag, 11. Dezember 2017, 21:50 Uhr

Lange nichts gehört von Moby. Der veröffentlicht sein neues Album „Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt“ am 02. März 2018. Jetzt gibt es die erste Botschaft zu dem Thema: Die Single und das Video “Like a Motherless Child“ sind heute erschienen.

Foto: WENN.com

Der 52-jährige New Yorker Musikproduzent, der eigentlich Richard Melville Hall heißt, will mit seinem neuen Werk dann im nächsten Jahr auch auf Tour gehen. Die US-amerikanische Soulsängerin Raquel Rodriguez ist auf „Like a Motherless Child“, einer Überarbeitung eines bekannten Spirituals, zu hören.

Der Song wurde mehrfach gecovert u.a. von Odetta (Video ganz unzen), Lena Horne, Mahalia Jackson und Van Morrison.

Seine große Zeit ist längst vorbei

Moby veröffentlichte 2016 seine Memoiren „Porcelain“. Es folgte zuletzt in diesem Jahr das Album „More Fast Songs About the Apocalypse“, von dem international kaum noch Notiz genommen wurde. Ob Moby mit “Like a Motherless Child“ ein Comeback auf gewohntem Niveau einläutet bleibt abzuwarten.

Foto: Embassy Of Music

Tracklist „Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt“

Mere Anarchy

The Waste of Suns

Like a Motherless Child

The Last of Goodbyes

The Ceremony of Innocence

The Tired and The Hurt

Welcome to Hard Times

The Sorrow Tree

Falling Rain and Light

The Middle is Gone

This Wild Darkness

A Dark Cloud is Coming