Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli: Alles aus? Ja.

Montag, 11. Dezember 2017, 14:32 Uhr

Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli haben sich offenbar getrennt. Anfang Dezember noch traten die zwei Stars gemeinsam auf dem roten Teppich auf, als sie die Musicalpremiere von ‚Kinky Boots‘ in Hamburg besuchten.

Foto: Schultz-Coulon/WENN.com

Nun scheint das On/Off-Pärchen jedoch endgültig einen Schlussstrich gezogen zu haben, wie man Nataschas Instagram-Account entnehmen kann. Auf einer Fotomontage, die den TV-Star mit Häschen-Ohren zeigt, schreibt sie auf Englisch: „Ich bin Single!“ Untertitelt ist das Bild mit dem Spruch „Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me“, der sich in etwa mit „Betrügst du mich einmal, Schande über dich, betrügst du mich zweimal, Schande über mich“ übersetzen lässt. Ob das ein Hinweis auf den Trennungsgrund ist? Natascha scheint das Liebes-Aus allerdings ganz gut wegzustecken, immerhin zwinkert sie auf dem Foto in die Kamera und macht einen Kussmund.

Ein Beitrag geteilt von Natascha Ochsenknecht (@nataschaochsenknecht) am 10. Dez 2017 um 12:08 Uhr

Trennung bestätigt

Auch das Management der ‚Promi-Dinner‘-Kandidatin bestätigte die Trennung des Paares.

Im Sommer 2016 hatten sich die beiden schon einmal getrennt – als sie dann wieder zueinander fanden, war sogar die Rede von Hochzeit. Im ‚Gala‘-Interview sagten die beiden damals: „Wir haben ja nie aufgehört uns zu lieben, nur der Zauber war verloren gegangen. Also haben wir doch weiter für unsere Liebe gekämpft. Nun ist sie stärker als je zuvor. Und ja: Wir werden heiraten. Wir wissen noch nicht wann, aber jetzt ist es für immer!“