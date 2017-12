Caroline Beil: "Unsere Tochter wird sicher eine tolle Zukunft haben"

Dienstag, 12. Dezember 2017, 20:29 Uhr

Caroline Beil redet ganz offen über ihre späte Schwangerschaft. Die Moderatorin bekam ihre beiden Kinder recht spät, so war sie bei der Geburt ihres Sohnes David 42, ihre Tochter Ava bekam sie jüngst mit 51. Dies brachte viele Kritiker auf den Plan, die der Blondine stark zusetzten.

Caroline Beil und Philipp Sattler. Foto: AEDT/WENN.com

„Wir haben ja nichts verbrochen, sondern uns lediglich entschieden, ein Kind zu bekommen. Deutschland hat eh zu wenige Kinder und unsere Tochter wird sicher eine tolle Zukunft haben und nicht von Hartz IV leben müssen“, erklärt sie im Interview mit dem Hamburger Magazin ‚Stern‘.

Eine Erklärung für die heftige Reaktion der Öffentlichkeit hat die Schauspielerin auch parat: „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Themen wie Kinder, Stillen oder auch Erziehung höchst emotional besetzt sind. Da geraten viele Menschen regelrecht in Wallung und haben eine ziemlich starre Meinung, an der sie nicht rütteln wollen.“

Ein Beitrag geteilt von Caroline Beil (@beilcaroline) am 2. Dez 2017 um 1:11 Uhr

„Ganz verliebt und stolz“

Dabei war es nicht mal Carolines bewusste Entscheidung, spät Mama zu werden. „Wenn ich gewusst hätte, wie schön es ist, Mutter zu sein, dann hätte ich früher Kinder bekommen. Aber jetzt kann ich es eh nicht mehr ändern und es ist alles super so, wie es ist“, gesteht sie. Auch ihr Sohn David hatte nicht mehr damit gerechnet, noch ein Geschwisterchen zu bekommen: „Er konnte es gar nicht glauben. Wir haben uns mit ihm zusammengesetzt und gesagt: ‚Unsere kleine Familie wird größer.‘ Da dachte er zunächst wir schaffen uns einen Hund oder eine Katze an. Dass wir noch ein Baby bekommen, kam ihm überhaupt nicht in den Sinn, obwohl er immer mal wieder gesagt hat, dass er gern einen Bruder oder eine Schwester hätte.“

Ein Beitrag geteilt von Caroline Beil (@beilcaroline) am 10. Nov 2017 um 6:04 Uhr

Mittlerweile sei der Achtjährige jedoch voll in seiner neuen Rolle aufgegangen und „ganz verliebt und stolz“ auf den neuesten Familienzuwachs. Caroline Beil ist mit dem Zahnarzt Philipp Sattler verlobt. Heute Abend ist sie in einer neuen Folge von ‚6 Mütter‘ bei VOX zu sehen.