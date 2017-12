Gewinnspiel: "Kraftwerk 3-D Der Katalog"

Dienstag, 12. Dezember 2017, 17:08 Uhr

Im Mai 2017 veröffentlichte Warner Music/Parlophone die neuen Aufnahmen der kompletten Kraftwerk-Meisterwerke 12345678 unter dem Namen „3-D Der Katalog“. Die Deluxe Boxen im aufwendigen Design erreichten in Deutschland Platz vier der offiziellen Top 100 Album-Charts.

Foto: Peter Böttcher

Wegen der großen Nachfrage wird 3-D Der Katalog nun auch als Einzel-CD erhältlich sein, zeitlich limitiert und nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit atemberaubenden State-Of-The-Art-Audio dokumentiert das Produkt die Auftritte von Kraftwerk aus den Jahren 2012 bis 2016 in den führenden Kunst-Museen und Konzertsälen der Welt. Weltweit gab es dafür von Publikum und Kritik fantastische Reaktionen und einhellige Begeisterung für die Multimedia-Performances von Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert und Falk Grieffenhagen.

Anfang 2018 werden sie in Dresden Station machen, auf dem Weg zu ihren Auftritten in St. Petersburg und im Kreml, Moskau. Kraftwerk sind in zwei Kategorien für den Grammy 2018 nominiert worden: „Best Dance/Electronic Album“ und „Best Surround Sound Album“!

Gründungsväter des Techno

Kraftwerk gelten als Urväter verschiedenster Musikrichtungen wie Electro, Hip Hop, Synthie Pop, Minimal und insbesondere Techno. Bereits seit den Anfängen in den frühen 1970er Jahren waren die Herren mit den Entwicklungen modernster Technologien verbunden und haben dabei den Soundtrack des digitalen Computer-Zeitalters „vorausgeahnt“ und maßgeblich geprägt. Mit elektronischen Klängen und synthetischen Stimmen, den automatischen und maschinellen Rhythmen, sowie einem durchkonzipierten Roboter-Erscheinungsbild griffen sie das Thema einer von Maschinen, Computern und Daten beherrschten Welt – sowohl musikalisch als auch sprachlich und visuell – auf und thematisierten sehr früh die wichtigste Frage des Informationszeitalters: das Zusammenwirken von Mensch und Maschine.

Tracklist

1. Autobahn 14:27

2. Radioaktivität06:45

3. Trans Europa Express 07:53

4. Die Mensh Maschine 05:08

5. Computerwelt 06:20

6. Techno Pop 13:03

7. Die Roboter 07:44

8. Tour de France 14:43