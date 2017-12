Katie Price: Zusammenbruch in TV-Show

Dienstag, 12. Dezember 2017, 18:48 Uhr

Katie Price brach in einer TV-Show zusammen, als sie über ihre sterbende Mutter Amy sprach. Die 39-Jährige durchlebt gerade eine sehr schwere Phase. Ihre Mutter Amy Price wurde mit Idiopathischer Lungenfibrose (IPF) diagnostiziert.

Foto: Zibi/WENN.com

Dabei handelt es sich um eine chronische Erkrankung, die durch eine Abnahme der Lungenfunktion gekennzeichnet ist und in den meisten Fällen tödlich endet. In der Talkshow ‚Loose Women‘ auf dem britischen Sender ITV erzählte das ehemalige Model von den Problemen, die sie hat, die Krankheit ihrer Mutter einzusehen: „IPF ist nicht sehr bekannt und es sollte mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema geben, denn wenn es einmal diagnostiziert ist, dann ist es zu spät. Es ist eine unheilbare Lungenkrankheit – keiner weiß, wie man es bekommt. Das Ding ist, meine Mutter wird sterben und ich will nicht, dass sie stirbt.“

Price verließ das Studio

Price nimmt die Krankheit ihrer Mutter sehr mit. Nach der Diagnose konnte die Britin es nicht einmal über sich bringen, ihre Mutter zu sehen. „Ich konnte sie ein paar Wochen nicht sehen und sie hat sich gefragt wieso und ich habe ihr gesagt, dass ich es nicht ertragen kann, sie mit dem Wissen zu sehen, dass sie nicht alt werden wird“, gestand Price unter Tränen.

Ein Beitrag geteilt von Katie Price (@officialkatieprice) am 11. Dez 2017 um 23:41 Uhr

Am Ende wurde das TV-Interview zu viel für Price und sie musste das Studio verlassen. Auf Instagram meldete sie sich kurz darauf mit einem gemeinsamen Bild mit ihrer Mutter zu Wort und schrieb: „Ich liebe meine Mama so sehr, aber unsere Zeit ist begrenzt und läuft ab, weil sie an der unheilbaren Lungenkrankheit IPF leidet und nichts ist mir so wichtig wie Liebe, Loyalität und Unterstützung @britishlungfoundation.“