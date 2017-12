Lily Allen: Hier ist ihr erster Song seit drei Jahren

Dienstag, 12. Dezember 2017, 20:37 Uhr

Lily Allen veröffentlichte ihren ersten Song seit drei Jahren. ‚Trigger Bang‘ heißt dieser und ist eine Kollaboration mit Rapper Giggs. Die ‚Smile‘-Hitmacherin hat keine Musik seit der Veröffentlichung ihres Albums ‚Sheezus‘ mehr herausgebracht.

Foto: Lia Toby/WENN.com

Daher war es für ihre Fans eine große Überraschung, als sie Montagabend (11. Dezember) den Song über ihre wilde Vergangenheit in die Welt hinausschickte. In dem Lied singt sie: „Als ich jung war, war ich unschuldig / spielte mit ungezogenen Jungs und Trainern / Stand mit einem Fuß auf dem Rave, weil ich von der Gefahr angezogen wurde / Ich kam nie nach Hause für Nachbarn, hey / Als ich erwachsen wurde, hat sich nicht viel verändert / alles war erlaubt, ich war berühmt / Ich wachte neben Fremden auf / Jeder weiß, was Kokain anstellt / Betäubte den Schmerz, wenn die Scham kommt, hey“.

Lange Pause – Neues Album mit Mark Ronson?

Letztes Jahr im Oktober performte Allen während Mark Ronsons Show in London drei Songs, darunter einen EDM-Track, den sie gemeinsam mit dem Superstar-Produzent aufgenommen hatte. Da dieser noch völlig neu war, musste sie den Text teilweise von einem Zettel auf der Bühne ablesen. Sie gestand: „Ich habe seit einem Jahr nichts mehr gesungen, ich bin sehr nervös.“ Ein Album sollte ebenfalls auf dem Weg sein, denn sie erzählte außerdem: „Mark und ich sind gemeinsam im Studio gewesen diese Woche.“

Ein Beitrag geteilt von Lily (@lilyallen) am 9. Dez 2017 um 15:39 Uhr

Auch Ronson bestätigte, dass sich die zwei Musiker für die kommende Platte zusammengetan haben. Letztes Jahr teilte er ‚The Sun‘ mit: „Wir haben gemeinsam an dem neuen Album gearbeitet. Ich glaube, das sind die besten Songs, die sie je geschrieben hat. Ihre Stimme klingt unglaublich. Das Material, an dem ich arbeite, ist die ehrlichste und herzzerreißendste Musik, die sie je gemacht hat.“