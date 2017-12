"Star Wars - Die letzten Jedi": Hier gibt's neue Blicke hinter die Kulissen!

Dienstag, 12. Dezember 2017, 23:10 Uhr

Der Countdown läuft. Am Donnerstag, 14. Dezember startet endlich das heiß-ersehnte nächste Kapitel aus der Star-Wars-Saga „Die letzten Jedi“ in den deutschen Kinos und Fans auf der ganzen Welt können es kaum noch erwarten. (Hier geht’s zu unserer Filmkritik!)

Chewbacca (Joonas Suotamo) und Regisseur Rian Johnson. Foto: David James. Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

Um die Wartezeit bis zum Kinobesuch zu verkürzen, präsentieren wir hier die Videos von den faszinierenden Schauplätzen und Drehorten des Films in eine weit, weit entfernte Galaxis. In weiteren Featurettes zeigen u.a. die Schauspielerinnen Daisy Ridley (Rey) und Gwendoline Christie (Captain Phasma) vollen Einsatz beim spektakulären Stunt-Training und ihre Crew-Kollegen aus dem Kreaturen-Department geben faszinierende Einblicke in die aufwändige Entstehung eines Crystal Fox.

„Star Wars: Die letzten Jedi“ vereint erneut alte und auch ganz neue Helden vor der Kamera. Mark Hamill, zum letzten Mal Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern und Benicio Del Toro gehören zur eindrucksvollen Besetzung des Films, der von Kathleen Kennedy und Ram Bergman produziert wurde.

Als ausführende Produzenten zeichnen J.J. Abrams, Tom Karnowski und Jason McGatlin verantwortlich. Rian Johnson schrieb das Drehbuch und führte Regie.