Bachelor 2018: Diese 22 Damen wollen ran

Mittwoch, 13. Dezember 2017, 13:20 Uhr

Die High Heels sind bereitgestellt, die Fingernägel manikürt und das Gesicht von Vollprofis so schön wie nie zuvor aufwändig restauriert: „Der Bachelor“ geht in die achte Runde.

Foto: MG RTL D / Tom Clark

Am 10. Januar 2018 startet ein begehrter Junggeselle in aufregende Wochen voller liebevoll inszenierter Abenteuer, Romantik – und jeder Menge Emotionen. 22 einzigartige Single-Frauen darf er im Sunshine State Florida kennenlernen und das große Liebesglück suchen. Insgesamt 22 begehrenswerte Single-Ladys treten in der Luxusvariante von „Schwiegertochter gesucht“ oder „Bauer sucht Frau“ die aufregende Reise an, um dem Bachelor den Kopf zu verdrehen.

Foto: MG RTL D / Tom Clark

Vier der 22 Ladies bekommen die Chance, dem Bachelor Freunde und Familie vorzustellen und ihm ihre Heimat zu zeigen. Die letzten drei Auserwählten verbringen mit dem begehrten Junggesellen (diesmal soll es der in Miami ansässige Daniel Völz, Enkel des berühmten Berliner Volksschauspielers Wolfgang Völz sein) anschließend ein Dream-Date. Doch nur die beiden Finalistinnen haben die Chance, auch seine Familie kennen zu lernen und von sich zu überzeugen.

Alina. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Die 22 mehr oder weniger heiße Ladies:

Alina (22), Zahnarzthelferin aus Löningen

Amelie (22), Bloggerin aus München

Angie (25), medizinische Fachwirtin aus München

Carina (21), Industriekauffrau aus Recklinghausen

Clarissa. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Clarissa (21), Verwaltungswirtin aus Rastatt:

Claudia (27), IT-Projektmanagerin aus Köln

Janet (23), Altenpflegerin aus Minden

Janina (24), Fitnesstrainerin aus München

Janine Christin. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Janina Celine (23), Messehostess aus Hamburg

Janine Christin (22), Friseurin aus Norderstedt

Jessica (23), Studentin und Youtuberin aus Hameln

Kristina (24), Model und Tänzerin aus Essen

Maxime. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Lina (23), BWL-Studentin aus Hannover

Lisa (23), Make-Up Artist aus Dortmund

Luisa (24), Messehostess aus Hannover

Maxime (23), Studentin aus Herzogenrath

Michelle. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Meike (26), Krankenschwester aus Köln

Michelle (22), FSJlerin aus Darmstadt

Nadine (32), Studentin aus Berlin

Roxana (26), Stewardess aus Köln

Meike. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Svenja (22), Make-up Artistin aus Mörfelden-Walldorf

Yeliz (24), Visagistin aus Hannover