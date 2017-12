Gewinnspiel "Mädelsabend" und "Girls Trip"

Mittwoch, 13. Dezember 2017, 21:16 Uhr

Seit knapp zwei Wochen ist „Girls Trip“ in den Kinos und wir wollten hier unbedingt nochmal auf die rasante Komödie aufmerksam machen! Mit dabei sind die Oscar-Nominierte Queen Latifah („22 Jump Street“, „Chicago“), Jada Pinkett Smith („Bad Moms“, „Matrix“-Reihe), Regina Hall („Scary Movie 1-4“) und Tiffany Haddish („Meine Frau, die Spartaner und ich“).

Foto: Universal Pictures

In Nebenrollen sind Kate Walsh („Grey’s Anatomy“), Mike Colter („Marvel’s Luke Cage“), Larenz Tate („Ray“) und Kofi Siriboe („Whiplash“) zu sehen. Fünf lange Jahre ist es her, dass sie das letzte Mal zusammen feiern waren – viel zu lang für die Partyqueens, die sie eigentlich sind. Ein längst überfälliger Girls Trip zum Essence Festival in New Orleans soll die „Flossy Posse“ nach Jahren endlich wiedervereinen. Girls just wanna have fun!

Rezepte für männerfreie Abende

Und woran denkt Ihr bei „Mädelsabend“? An die besten Freundinnen, gute Laune und tolle Musik? Wir auch – und an leckeres Essen und spritzige Getränke!

Darum wurde in diesem charmanten Kochbuch von Naumann-Göbel die besten Rezepte für den perfekten Abend in männerloser Runde zusammengetragen! Von Kleinigkeiten, die sich so nebenbei wegknabbern lassen, geht es über verlockende Vorschläge für Ihr Euch für Cantuccini mit Oliven, Basilikumsalat mit Zuckerschoten, scharf-aromatische Knoblauchgarnelen, Rotweinmuffins mit Mandeln oder Aperol Spritz entscheiden – stellt Teller, Schälchen und Gläster auf den Tisch, dreht die Musik auf und genießen Sie einen leckeren und fröhlichen Abend!

Foto: klatsch-tratsch.de

klatsch-tratsch.de verlost 3 Bücher plus Filmposter

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 27. Dezember 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Mädelsabend“

Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.