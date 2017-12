Khloé Kardashian: Dank Tristan fühlt sie sich jetzt ganz woanders wohl

Mittwoch, 13. Dezember 2017, 16:03 Uhr

Khloé Kardashian hat wieder einmal von ihrem Liebsten geschwärmt. Die 33-jährige Reality-Darstellerin ist seit mehreren Monaten mit dem NBA-Star zusammen und verbringt nicht nur viel Zeit in dessen Heimat Cleveland, sondern soll auch von dem Amerikaner mit ihrem ersten Kind schwanger sein.

Foto: WENN.com

Wie bereits mehrmals zuvor, hat sich die Blondine laut ‘People’ nun wieder einmal über ihre App ‘Khloewithak.com’ an ihre Fangemeinde gewandt, um von ihrem Schatz zu schwärmen: „Mit deinem Partner zusammenzuziehen ist ein gewaltiger Schritt für die Beziehung. Zum Glück haben Tristan und ich einen ähnlichen Geschmack in Sachen Einrichtung […] Ich bin so glücklich, dass Tristan mich meine Sachen machen lässt. Ich fühle mich so wohl bei ihm. Dadurch fühlt es sich auch so an, als wäre es unser Zuhause in Cleveland.“

Sie gibt auch Beziehungstipps

Erst kürzlich hatte das Model auf der Plattform ihre Beziehungstipps verraten: „Man muss zu 1000 Prozent dieselben Vorstellungen von den üblichen Dingen haben und einander vertrauen. Ich wiederhole: zu 1000 Prozent! Dann behandeln sie dich wie eine Königin, selbst wenn du dich während deiner Periode wie ein Zug-Wrack fühlst. Sie müssen dir nicht den ganzen Tag Komplimente machen, aber dir ein Gefühl von Sicherheit und Liebe geben.“

Ein Beitrag geteilt von Khloé (@khloekardashian) am 11. Dez 2017 um 9:03 Uhr

Und weiter sagte sie: „Die Verbindung ist der Schlüssel. Dein Partner sollte also immer mit an Bord sein, wenn es darum geht, dich fröhlich zu machen. Selbst wenn du auf die Football-Nacht verzichten musst, wenn du Yoga mit deinen Schwestern machst. Lachen und Leidenschaft sind der Treibstoff für eine langlebige Monogamie. Spaß und gemeinsame Aktivitäten sollten dabei natürlich nie vergessen werden.“

Gerade postete Khloe auch ein süßes Knutschfoto bei Instagram und schrieb dazu: „Der Tag, an dem ich dich traf, hat mein Leben verändert. Danke, mein Liebster.“ Rührend!