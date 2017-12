Lasst Paloma Faith endlich den neuen Bond-Song singen!

Mittwoch, 13. Dezember 2017, 9:37 Uhr

Briten-Stimmgranate Paloma Faith ist hierzulande noch nicht ganz so bekannt. Zu unrecht. Ihr neustes Album sollte man gehört haben! Nun bitte die Sängerin wieder einmal öffentlich um eine musikalische Anstellung bei James Bond.

Foto: Tony Oudot/WENN

Vor einem Monat erst hatte die Musiker ihr neues Album ‘The Architect’ veröffentlicht, das nach nur wenigen Tagen auf Platz Eins der britischen Album-Charts gelandet ist. Doch das scheint der 36-Jährigen einfach nicht zu reichen. In der ‘The Chris Evans Breakfast Show’ von ‘BBC Radio 2’ äußerte sie nun wieder einmal, unbedingt den Song zum nächsten Bond-Film singen zu wollen – die Stimme dazu hat sie allemal!

„Ich habe das Gefühl, ich bin dafür gebaut. Ich habe schon mit Shirley Bassey [Sängerin von drei ‚Bond‘-Songs] zusammengearbeitet und sie sagte zu mir: ‚Schätzchen, du bist die neue Ich!‘ Ein größeres Kompliment als das gibt es nicht.“

Sich selbst anzudienen ist unüblich

Wie wichtig ihr die Anstellung bei der Agenteneihe ist, machte sie schließlich in ihrer Bitte an die Produzentin der Filmreihe, Barbara Broccoli, deutlich: „Wenn du das hier hörst, bitte.“ Scheinbar hat die Britin aus Vergangenem nicht gelernt. Denn bereits vor dem letzten Bond-Film, ‘Spectre’, hatte sie in den sozialen Netzwerken darum gefleht, den Titelsong singen zu dürfen und schließlich gegenüber ‘The Guardian’ eingesehen: „In dieser Industrie darfst du nicht um etwas bitten oder so wirken, als hättest du es gern, dann bekommst du es nämlich nicht. Man sollte am besten so cool wie eine Salatgurke sein und dann fliegt dir alles so zu, aber ich bin einfach nicht der Typ dafür. Jetzt habe ich es schön versaut, weil ich jedem erzählt habe, dass ich es gern machen würde.“ Einen Hang zu Selbstironie hat die Dame mit dem schrägen Klamotten-Geschmack also auch.

Denn Song zu ‘Spectre’, der Anfang November 2015 veröffentlicht worden war, hatte am Ende Sam Smith gesungen. Ob Faith seine Nachfolgerin wird, ist bisher noch nicht bekannt. Fest steht, dass bereits an ‘Bond 25’ gearbeitet wird und Daniel Craig wieder einmal die Hauptrolle übernehmen wird.

Nun darf man Paloma Faith also nur noch Glück wünschen!