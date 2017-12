Mirja du Mont teilt gegen Verona Pooth aus

Mittwoch, 13. Dezember 2017, 14:46 Uhr

Mirja du Mont hat gegen Verona Pooth ausgeteilt. Die 41-jährige Mutter und ihre TV-Kollegin sind derzeit in der VOX-Dokuserie ‚6 Mütter‘ zu sehen. Darin tauschen sich Promi-Mütter über ihr Leben aus und nicht selten wird es ziemlich emotional.

Foto: MG RTL D / Endemol Shine

In der aktuellen Folge gestern Abend sprach Patricia Kelly über ihr bewegtes Leben und ihre Beziehung zu Geld und Besitztümern. Dann fiel ihr Verona Pooth ins Wort: „Geld kann ja auch eine Sicherheit bedeuten, die jeder Mensch gerne hat. Nur weil du nicht so exklusiv lebst – ich finde es schön, dass du auch nicht darüber sprichst…“

DuMont ist genervt von Verona

Du Mont verlor daraufhin die Fassung: „Patricia ist so, wie ich als Mutter gerne wäre. Und wenn Patricia erzählt – und das sage ich dir ganz ehrlich, Verona – da stört es mich, wenn du ihr immer reinredest und irgendwelche Sachen sagst, wenn sie gerade so emotional ist. Nicht immer nachfragen, sondern den Satz auch einmal ausreden lassen. Denn ich möchte gerne hören, was sie sagt. Das geht in mein Herz und das ist jetzt ihre Zeit.“

Ein Beitrag geteilt von VERONA (@verona.pooth) am 2. Dez 2017 um 6:48 Uhr

Pooth versuchte, zu schlichten, allerdings musste Kelly dann doch einschreiten: „Jetzt gucken wir mal den Film weiter.“ Am Ende war also zum Glück alles wieder gut.