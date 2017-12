Verlosung "Heartbeats": Bollywood trifft auf Hip Hop!

Mittwoch, 13. Dezember 2017, 17:22 Uhr

Streetdance meets Bollywood! Ein einzigartiges Tanzspektakel von Regisseur Duane Adler, dem Drehbuchautor der Genre-Hits

„Save the Last Dance“, „Make It Happen“ und „Step Up“ ist nun auch für zu Hause zu haben!

Foto: Capelight

Zwei Tänzer, zwei Kulturen, eine Leidenschaft: eine energiegeladene und emotionale Liebesgeschichte vor der atemberaubenden Kulisse Mumbais! Dazu ein elektrisierender Mix aus Hip-Hop und indischen Klängen: Der mitreißende Soundtrack stammt aus den Federn von Oscar- Nominee Gingger Shankar und R&B-Künstlern von Roc Nation – der weltberühmten Entertainment-Company von Hip-Hop-Zar Jay Z!

klatsch-tratsch.de verlost 3 DVD

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 27. Dezember 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Heartbeats“

Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.