Donnerstag, 14. Dezember 2017, 13:26 Uhr

Ariana Grande ist zurück im Studio. Die 24-jährige Sängerin hat auf Spekulationen ihrer Fans reagiert und bestätigt, dass sie zurück im Studio ist und an neuer Musik arbeitet. Zu dem Statement kam es, nachdem ein Fan-Account ein Bild der Sängerin im Studio postete.

Foto: Young Astronauts

Grande antwortete in ihrer Instagram-Story: „Ich bin mir sehr sicher, dass das entweder sehr alt oder gefälscht ist. Wenn ihr eine Bestätigung haben wolltet, dass ich wieder arbeite, wieso habt ihr dann nicht einfach gefragt?“ Daraufhin postete die Sängerin ein Bild von sich im Studio und kurzes Video, in dem sie an der Produktion neuer Musik arbeitet. Es ist nicht lange her, dass die Musikerin im Oktober ihre große ‚Dangerous Woman Tour‘ beendete und trotzdem dürfte es ihre Fans nicht überraschen, dass sie bereits wieder im Studio arbeitet.

„Ich will gar nicht entspannen“

In einem Interview mit ‚Billboard‘ gab die Sängerin jüngst zu, dass sie nicht lange stillsitzen könne: „Ich will gar nicht nach Hause gehen und entspannen. Gleichzeitig war die Tour aber sehr emotional. Es war sehr herausfordernd für alle Beteiligten. Es wäre ganz nett, mit meinen Lieben etwas Zeit zu verbringen und zuhause zu bleiben. Aber so wie ich mich kenne, werde ich wieder im Studio stehen, weil ich es liebe und neue Sachen erschaffen will.“