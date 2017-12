"Criminal Squad" mit Gerard Butler und 50 Cent: Deutscher Trailer

Donnerstag, 14. Dezember 2017, 23:10 Uhr

Großbritanniens Star fürs Grobe, Gerard Butler („Geostorm“), setzt als kompromissloser Cop Nick Flanagan alles daran, die cleverste Gangster-Bande von Los Angeles zu schnappen. Die steht kurz vor ihrem Mega-Coup auf die Federal Reserve Bank, die größte Bank der Stadt.

Foto: Concorde

Aber: Die erbarmungslose Spezialeinheit des Sheriff’s Departments rund um „Big Nick“ ist ihnen schon dicht auf den Fersen und nutzt jede denkbare Methode, um sie aufzuhalten…

Als Gangster trumpfen „Orange Is The New Black“ -Star Pablo Schreiber, Rap-Ikone Curtis ‘50 Cent’ Jackson („Escape Plan“) sowie Ice Cubes Sohn O’Shea Jackson („Straight Outta Compton“) auf. Songs von u.a. Rap-Star Kendrick Lamar bringen die explosive Stimmung so richtig zum Kochen.

Ein Banküberfall, der aus dem Ruder läuft

Und darum gehts: Los Angeles – in kaum einer anderen Stadt werden so viele Banken überfallen und Transporter ausgeräumt wie hier. Auch die routinierte Gangster-Bande des Ex-Sträflings Ray Merrimen (Pablo Schreiber) ist süchtig nach dem schnellen Geld. Doch als einer ihrer Raubzüge zu mehreren Toten führt, geraten die Outlaws ins Visier des skrupellosen Cops Nick Flanagan (Gerard Butler) und seiner Spezialeinheit des Sheriff’s Departments.

Foto: Concorde

Selbst bereit die Grenze zwischen Gut und Böse zu überschreiten, beginnen die Ermittler eine provokante Jagd auf die Verbrecher. Denn diese planen nichts Geringeres, als das am besten gesicherte Geldinstitut der Stadt zu knacken: die Federal Reserve Bank in Downtown L.A.

Jetzt gibt es den ersten deutschen Trailer. Kinostart ist am 1. Februar 2018.